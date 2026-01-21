H EOS Capital αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στη Φάρμα Κουκάκη με επενδυτικό πλάνο άνω των 20 εκατ. ευρώ

Την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, ανακοίνωσαν η EOS Capital Partners και η Φάρμα Κουκάκη, βάσει της οποίας το fund εισέρχεται με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της γαλακτοβιομηχανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη νέου επενδυτικού κύκλου.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της EOS Capital για επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό και, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα το fund.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, δραστηριοποιείται στον κλάδο των γαλακτοκομικών με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γάλα, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, χυμούς, σνακ, καθώς και τυροκομικά προϊόντα και βούτυρο. Για το 2025 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα ξεπεράσει τα 57 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 7,5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 20% του τζίρου, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια.

Στον πυρήνα της συνεργασίας προβλέπεται πενταετές επενδυτικό πλάνο άνω των 20 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας, την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία), καθώς και την κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η διοικητική ομάδα της εταιρείας παραμένει, με επικεφαλής τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, Αθανάσιο Κουκάκη, ενώ η EOS Capital θα παρέχει στρατηγική υποστήριξη στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, ανέφερε ότι η επιλογή της Φάρμας Κουκάκη βασίστηκε στο επιχειρηματικό μοντέλο, στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και στη διοικητική ομάδα, τονίζοντας ότι ο ρόλος του fund είναι να προσφέρει πόρους και στρατηγική στήριξη ώστε να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία και η δημιουργία αξίας.

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Κουκάκης σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων και της ποιότητας της παραγωγής, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με την EOS Capital βασίζεται σε κοινή φιλοσοφία για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της εταιρείας διατηρώντας τον χαρακτήρα της.

