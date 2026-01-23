Η EUROCERT ολοκλήρωσε το πρώτο σεμινάριο «Carbon Footprint Manager»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο σεμινάριο εκπαίδευσης “Carbon Footprint Manager” που διοργάνωσε η EUROCERT, εγκαινιάζοντας μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στην κλιματική διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο πρόγραμμα συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί, σύμβουλοι βιωσιμότητας και μελετητές. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στη μέτρηση, διαχείριση και ουδετεροποίηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), βάσει των διεθνών προτύπων ISO 14064-1, ISO 14064-2 και ISO 14068-1, καθώς και στις απαιτήσεις του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/2022).

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Νικόλαος Σηφάκης, Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών της EUROCERT, ο οποίος –όπως αναφέρει η εταιρεία– υπογράμμισε ότι η ζήτηση για επαγγελματίες με τεκμηριωμένη επάρκεια στη διαχείριση εκπομπών αυξάνεται, ενώ ο ρόλος του Διαχειριστή Ανθρακικού Αποτυπώματος αποκτά στρατηγική σημασία για οργανισμούς που επιδιώκουν κλιματική ουδετερότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών ειδικοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, διεκδικώντας, ανάλογα με τη διάρκεια και το επίπεδο ολοκλήρωσης, τους τίτλους: Εξειδικευμένος Μελετητής Υπολογισμού Ανθρακικού Αποτυπώματος, Σχεδιαστής Έργων Μείωσης και Ουδετεροποίησης Ανθρακικού Αποτυπώματος ή Διαχειριστής Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint Manager).

Η EUROCERT σημειώνει ότι το σεμινάριο αποτελεί την πρώτη φάση ενός ευρύτερου κύκλου εκπαίδευσης που θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου «πυρήνα» πιστοποιημένων επαγγελματιών στην κλιματική διαχείριση, την ενεργειακή μετάβαση και τα ESG πρότυπα. Παράλληλα, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίξει στην πράξη τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

