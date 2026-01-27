ΟΠΑΠ: TopEmployer 2026 για 4η χρονιά, στη νέα εποχή Allwyn, με έμφαση εξέλιξη συμπερίληψη

Στη νέα εποχή της Allwyn, ο ΟΠΑΠ απέσπασε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη διεθνή πιστοποίηση Top Employer 2026 από το Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα. Η διάκριση αποδίδεται στις σύγχρονες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην εξέλιξη των εργαζομένων, τη συμπερίληψη και ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει τη συμμετοχή και την πρόοδο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ένταξη στον διεθνή όμιλο Allwyn διευρύνει τις προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, διεθνείς συνεργασίες και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΟΠΑΠ παρουσιάζει την πιστοποίηση ως επιβεβαίωση της στρατηγικής του να λειτουργεί ως εργοδότης επιλογής στην ελληνική αγορά, μέσα από πολιτικές που ενισχύουν την απόδοση, την εκπαίδευση και την καθημερινή εμπειρία των εργαζομένων.

Σε δήλωσή της, η Chief People Officer, Αιμιλία Στέλιαρου, σημείωσε ότι η τέταρτη συνεχόμενη διάκριση λειτουργεί ως υπενθύμιση του θετικού αντίκτυπου της κοινής προσπάθειας του ανθρώπινου δυναμικού, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι ανήκουν, ακούγονται και εξελίσσονται.

Η πιστοποίηση Top Employer απονέμεται από το Top Employers Institute, διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 131 χώρες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και εξετάζει έξι βασικούς πυλώνες πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, όπως η στρατηγική, το εργασιακό περιβάλλον, η προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, η εκπαίδευση, η διαφορετικότητα, η ευημερία και η ισότητα. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, οι εταιρείες που λαμβάνουν τη διάκριση επηρεάζουν θετικά περισσότερους από 14 εκατ. εργαζομένους παγκοσμίως.

