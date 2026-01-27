EY: Το 2026 φέρνει αστάθεια, δασμούς και κρατικό παρεμβατισμό, με το AI ως αντίβαρο ανάπτυξης

Η επόμενη χρονιά βρίσκει τις ελληνικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον πρωτοφανούς μεταβλητότητας, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εμπορικοί περιορισμοί και ο αυξημένος κρατικός παρεμβατισμός αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπει ο διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, περιγράφοντας ένα διεθνές πλαίσιο που επαναπροσδιορίζεται διαρκώς και καθιστά την αβεβαιότητα «νέα βεβαιότητα».

Σύμφωνα με την οπτική της EY, το 2026 θα χαρακτηρίζεται από πίεση στο διεθνές εμπόριο, με τους αυξημένους δασμούς να μετατρέπονται από συγκυριακό φαινόμενο σε μόνιμο, διαρθρωτικό κόστος. Παράλληλα, εντείνεται ο κρατικός παρεμβατισμός, ενώ η εικόνα συμπληρώνεται από ευμετάβλητα επιτόκια και έναν ανταγωνισμό για κρίσιμους πόρους που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία και την τεχνολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη «μάχη» για τον έλεγχο πόρων όπως οι σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο ίδιο κάδρο μπαίνουν και οι υδατικοί πόροι, καθώς η αυξημένη λειτουργία data centers – που απαιτούν σημαντική κατανάλωση νερού για ψύξη – εκτιμάται ότι θα ανεβάσει τη ζήτηση, προσθέτοντας νέες πιέσεις και αναμενόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, οι οργανισμοί καλούνται να βάλουν τη γεωπολιτική στο κέντρο του στρατηγικού σχεδιασμού τους: να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, να επανασχεδιάσουν εφοδιαστικές αλυσίδες και να επαναξιολογήσουν εξαρτήσεις που έως τώρα θεωρούνταν δεδομένες. Η EY συνδέει το γεωπολιτικό σκηνικό με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, εκτιμώντας ότι ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ θα υποχωρήσει ελαφρώς στο 3,1% το 2026, από 3,3% τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Για τις ανεπτυγμένες οικονομίες – και ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση – η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω, υπό την πίεση του προστατευτισμού, ενός επενδυτικού κενού, της γήρανσης του πληθυσμού και των περιορισμών στη μετανάστευση. Το «αντίβαρο» που μπορεί να μετριάσει την επιβράδυνση, σύμφωνα με την EY, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να επιταχύνει την καινοτομία.

Για την Ελλάδα, το μεγάλο στοίχημα εντοπίζεται στην υιοθέτηση του AI σε ευρεία κλίμακα και στην αύξηση των σχετικών επενδύσεων. Ενδεικτικά, στην έρευνα EY Entrepreneurship Barometer Ελλάδα 2025, μόλις το 10% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έχει επενδύσει πάνω από 100.000 ευρώ στην τεχνολογία αυτή την τελευταία τριετία. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνολογική: για να αξιοποιηθεί το AI απαιτείται παράλληλα ανάπτυξη ανθρώπινων δεξιοτήτων, με δράσεις reskilling και upskilling, αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών και στενότερη συνεργασία επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: σε ένα περιβάλλον όπου οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί αυξάνονται, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να μετασχηματιστούν, βάζοντας στο επίκεντρο τεχνολογία, καινοτομία και άνθρωπο, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να δημιουργούν αξία.

