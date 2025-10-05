Σάκης Αρναούτογλου: Η Ευρώπη να στηρίξει τους μαστιχοπαραγωγούς, η μαστίχα είναι θησαυρός (Photos/Video)

Για τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών, στα Μαστιχοχώρια αλλά και για τις χρόνιες δυσκολίες που υπονομεύουν την παραγωγή και την προοπτική της μαστίχας ενημερώθηκε ο Σάκης Αρναούτογλου στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Χίο.

«Η μαστίχα δεν είναι απλώς ένα τοπικό προϊόν· είναι παγκόσμιος θησαυρός, σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει αναγνωριστεί από την UNESCO και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργο Τούμπο, και μέλη του Συνεταιρισμού Μαστιχοπαραγωγών Αγίου Γεωργίου.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαστιχοπαραγωγοί θα συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια, στήριξη και προοπτική», πρόσθεσε και υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

· Έχει ήδη καταθέσει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των μαστιχοπαραγωγών.

· Προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

· Δεσμεύθηκε να επαναφέρει το ζήτημα στον Επίτροπο Γεωργίας, κ. Κριστόφ Χάνσεν.

«Η προστασία της μαστίχας είναι υπόθεση που ξεπερνά τα όρια της Χίου· είναι υπόθεση όλης της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τους παραγωγούς, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές και να προωθήσει διεθνώς αυτό το μοναδικό προϊόν. Οι μαστιχοπαραγωγοί δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα», επισήμανε.

