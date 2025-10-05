search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 16:27

Σάκης Αρναούτογλου: Η Ευρώπη να στηρίξει τους μαστιχοπαραγωγούς, η μαστίχα είναι θησαυρός (Photos/Video)

05.10.2025 16:27
SAKIS ARNAOUTOGLOU OLOMELEIA

Για τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών, στα Μαστιχοχώρια αλλά και για τις χρόνιες δυσκολίες που υπονομεύουν την παραγωγή και την προοπτική της μαστίχας ενημερώθηκε ο Σάκης Αρναούτογλου στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Χίο.

«Η μαστίχα δεν είναι απλώς ένα τοπικό προϊόν· είναι παγκόσμιος θησαυρός, σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει αναγνωριστεί από την UNESCO και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργο Τούμπο, και μέλη του Συνεταιρισμού Μαστιχοπαραγωγών Αγίου Γεωργίου.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαστιχοπαραγωγοί θα συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια, στήριξη και προοπτική», πρόσθεσε και υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

· Έχει ήδη καταθέσει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των μαστιχοπαραγωγών.

· Προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

· Δεσμεύθηκε να επαναφέρει το ζήτημα στον Επίτροπο Γεωργίας, κ. Κριστόφ Χάνσεν.

«Η προστασία της μαστίχας είναι υπόθεση που ξεπερνά τα όρια της Χίου· είναι υπόθεση όλης της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τους παραγωγούς, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές και να προωθήσει διεθνώς αυτό το μοναδικό προϊόν. Οι μαστιχοπαραγωγοί δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, μετά τη σφοδρή αντίδραση Χριστοδουλίδη για ΑΔΜΗΕ

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων, Γιώργος Πρασιανάκης

Ο Βορίδης απάντησε στο σχόλιο Τσουκαλά για παραγραφή αδικημάτων του: «Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο θέμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

gaza11
ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους όλη η Ευρώπη για την Παλαιστίνη: Μαζικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις (Photos)

neofytou
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 20:26
aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3: Επική ανατροπή και διπλό στις καθυστερήσεις για την Ένωση

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές Χαμάς στο Al Arabiya: Παραδίδουμε τα όπλα υπό όρους

levadeiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρελαίνει κόσμο ο Λεβαδειακός στην Super League: Σκόρπισε τον Παναιτωλικό (6-0) και έπιασε τον Άρη στην 4η θέση

1 / 3