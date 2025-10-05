search
ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων, Γιώργος Πρασιανάκης

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης.

Ο Χανιώτης πολιτικός σπούδασε Νομική στην Αθήνα και ακολούθησε μια σημαντική πολιτική διαδρομή, η οποία κορυφώθηκε με την εκλογή του ως βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1993. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο χωριό του, στην Χρυσαυγή Χανίων, ενώ μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ήταν πέρσι στην εκδήλωση στα Χανιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα στη Χρυσαυγή.

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

