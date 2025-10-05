Ο Βορίδης απάντησε στο σχόλιο Τσουκαλά για παραγραφή αδικημάτων του: «Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο θέμα»

Η δήλωση με… ευχές για χρόνια πολλά «γιατί γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του» από τον Κώστα Τσουκαλά στον Μάκη Βορίδη, σχολιάστηκε από τον δεύτερο.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην υπουργός Μετανάστευσης, χαρακτήρισε «εξυπνακίστικη ανακοίνωση περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων του» τονίζοντας πως «θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της».

Αναλυτικά η δήλωση του Μάκη Βορίδη

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου.

Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά – όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας.

Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως».

