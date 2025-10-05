Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Μου προκαλεί ευχαρίστηση που με αποκάλεσε «τιποτένιο σκουλήκι», δηλώνει πως έχει ψυχικά θέματα

Άνθρωπο με «ψυχικά θέματα» χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action 24, δήλωσε πως του «προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση» που τον αποκάλεσε «τιποτένιο σκουλήκι» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι καθώς «δηλώνει πως έχει ψυχικά θέματα»!

«Χθες έγινε κάτι το αμίμητο. Η κα Κωνσταντοπούλου ότι είναι για μια πολύ σοβαρή υπόθεση στα Γιάννενα. Το ότι την ανάγκασα να σταματήσει το ταξίδι στα Γιάννενα, να δηλώσει “γυρίζω επειγόντως στην Αθήνα για να πω σημαντικές ανακοινώσεις στο Σύνταγμα”, φτάνει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε είναι ότι “ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι”, μου προκαλεί πολύ μεγάλη ευχαρίστηση προσωπικά, δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Δηλαδή, η γυναίκα είναι στα Γιάννενα για μια πολύ σοβαρή δουλειά, και λέει “τα παρατάω όλα, γυρνάω στην Αθήνα, για να πω κάτι σοβαρό”, και ποιο είναι το σοβαρό που είπε; Ότι ο Γεωργιάδης είναι ένα τιποτένιο σκουλήκι. Μιλάμε για κωμωδία», είπε.

«Αυτό δηλώνει δύο πράγματα», συνέχισε, «Δηλώνει κάτι σοβαρό για τον ψυχισμό και την ψυχική ισορροπία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία προφανώς έχει κάποια θέματα. Και δεύτερον, κάτι πολύ καλό για μένα, ότι της χάλασα όλη τη σούπα».

«Δεν την είπα τρελή»

Ερωτηθείς αν αποκαλεί την κα Κωνσταντοπούλου τρελή, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν την είπα τρελή. Είπα ότι ήταν εκνευρισμένη. Τα ψυχικά θέματα είναι εκνευρισμός. Εγώ δεν λέω σοβαρά πράγματα έτσι. Έχει κάποια ψυχικά θέματα, είχε πολύ μεγάλη οργή. Για να σταματήσει το ταξίδι στα Γιάννενα και να πάει στο Σύνταγμα και το μόνο που είπε τελικά ήταν να βρίζει εμένα, προφανώς δεν είναι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

