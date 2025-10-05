Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνει το τριπλό μήνυμα για νέο κόμμα, ανάγκες κοινωνίες, ανασύνθεση της κεντροαριστεράς   

Από το Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε σαν να γυρίζει σε κάποιες από τις βασικές… εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Με αριστερό, ριζοσπαστικό λόγο μετά από καιρό, με αναφορές στις επαναστατικές διεργασίες των κοινωνιών και με μία εμφάνιση μακριά από τα «κεντρώα μπουλκουμέ» και τις απροσδιοριστίες που χαρακτήριζαν κάποιες από τις αμέσως προηγούμενες εμφανίσεις και παρεμβάσεις του, φάνηκε να θέλει να ξαναπιάσει το νήμα με την (κανονική) κεντροαριστερά και σοσιαλδημοκρατία, αλλά και να καταστήσει σαφές ένα πράγμα: Είναι παρών στις διεργασίες για την αναγέννηση του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα.

Παράλληλα θέλησε να φύγει από το κάδρο των επιθέσεων που δέχεται αυτό τον καιρό, περί δημιουργίας νέου κόμματος και να κερδίσει χρόνο για τις πρωτοβουλίες που προφανώς θα αναλάβει κάποια στιγμή.

Με την ομιλία του στη Σορβόννη επανακαθόρισε το στίγμα του, ώστε να μην συνεχίζεται η κριτική περί «νερόβραστης κεντρώας σούπας», εξαιτίας φράσεων όπως «δημοκρατικός καπιταλισμός» ή προτάσεις σαν τον «πατριωτικό φόρο», που έχει καταθέσει.

Και με τη «συνομιλία» του είχε με φοιτητή του κορυφαίου πανεπιστημίου στο περιθώριο της διάλεξης που έδωσε, ολοκλήρωσε μία ελεγχόμενη (ή και επιβεβλημένη) στροφή ως προς την εικόνα που εκπέμπει όλο αυτό το διάστημα της φιλολογίας περί νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε τρία μηνύματα με τη «συνομιλία»:

1. Διαχώρισε τη θέση του από οποιεσδήποτε κινήσεις και συζητήσεις γίνονται ότι φτιάχνει νέο κόμμα. Θέλησε έτσι να αποκρούσει την δικαιολογημένη κριτική που δέχεται ότι ενώ είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για τη δημιουργία ανταγωνιστικού κομματικού φορέα. Και έτσι να μετριάσει το βαρύ κλίμα και τις δικαιολογημένες απορίες που εκφράζονται. Αυτό πιθανόν εξηγεί και το ρήγμα το προηγούμενο διάστημα με την Λούκα Κατσέλη, που εμφανιζόταν να ετοιμάζει το κόμμα για λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού. Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται» ήταν η φράση του στον φοιτητή.

2. Σε συνέχεια της παραπάνω φράσης, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να δείξει τις προθέσεις του: «Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας» είπε. Άρα δεν απέκλεισε να κάνει κόμμα στο κοντινό ή λιγότερο κοντινό μέλλον. Ήταν εμφανής δε η προσπάθειά του να δείξει ότι η κοινωνία περιμένει με αγωνία κάτι διαφορετικό (ή νέο) από αυτό που υπάρχει σήμερα στον προοδευτικό χώρο, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος λοιπόν «ακούει» την κοινωνία, σε αντίθεση μάλλον με τα υπάρχοντα σχήματα της αντιπολίτευσης. Και ανάλογα θα πράξει. Όταν ο ίδιος το εκτιμήσει και όπως ο ίδιος θα το επιλέξει. Ταυτόχρονα θέλησε να δείξει ότι διατηρεί αυτό το «γκελ» με την κοινωνία, που προφανώς, κατά την ανάγνωση των λεγομένων του σε δεύτερο επίπεδο, δεν έχουν οι σημερινές ηγεσίες και τα σημερινά σχήματα.

3. Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία ότι οι αποστροφές αυτές επέχουν ουσιαστικό «πλατφόρμα» για μία συνολική και δραστική παρέμβασή του στα πράγματα, στον κατάλληλο χρόνο, εξήγησε στον φοιτητή πώς μπορεί να γίνει η πολιτική αλλαγή: «Με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει». Ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε να καλεί εμμέσως τις ηγεσίες της κεντροαριστεράς να συνεργαστούν, να συντονιστούν και α δημιουργήσουν κάτι νέο, που θα υπερβαίνει κατά πολύ τα σημερινά σχήματα και την περιορισμένη δυναμική τους. Να συμμετάσχουν εκουσίως σε ένα μεγάλο, ενιαίο μέτωπο ίσως. Αλλά δεν έμεινε εκεί: Τις προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση και αφού παραμείνουν στη σημερινή μίζερη κατάσταση τότε θα προκύψει κάτι νέο (συνολική ανασύνθεση, όπως είπε), που θα σαρώσει το υπάρχον σκηνικό. Εννοώντας με έμμεσο πλην αρκετά σαφή τρόπο, ότι ένα ή και περισσότερα νέα κόμματα (πιθανόν και από τον ίδιο) θα σαρώσουν τη σημερινή βαλτώδη κατάσταση.

