Χρήστος Κέλλας: Ανοιχτό το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα – Τη Δευτέρα οι αποφάσεις

«Το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», επισήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Κέλλας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι πιθανό lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος».

Διευκρίνισε πως εάν επιβληθεί, δεν θα μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών, εξήγησε ωστόσο πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

Το επόμενο 10ήμερο η καταβολή των επιδοτήσεων

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι μέσα στο επόμενο 10ημερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, που έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πληρωθούν σε πρώτη φάση οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές, καθώς και στη Θεσσαλία οι αγρότες τα χωράφια των οποίων επλήγησαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Σχετικά με τα μηνύματα που έλαβαν πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν, ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι όταν συνέβη η θεομηνία Daniel δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μετά την ολοκλήρωση ωστόσο των εξατομικευμένων ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι σε λίγες περιπτώσεις, 2.600 επί συνόλου 38.000, οι προκαταβολές που έλαβαν ήταν μεγαλύτερες από αυτές που δικαιούνταν.

Ανέφερε ότι όποιος θέλει, μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί του σημειώματος που έλαβε, στους κατά τόπους ΕΛΓΑ, με τα κατάλληλα αποδεικτικά, ενώ πρόσθεσε ότι τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα θα καταβληθούν στην ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2027.

Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι

Στο μεταξύ, προβληματισμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι. Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα βουνά, αιφνιδιάζοντας τους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τους που παραμένουν ακόμη στα μεγάλα υψόμετρα.

Εξαιτίας των περιορισμών λόγω της ευλογιάς δεν έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τη μετακίνησή τους προς τα «χειμαδιά», με αποτέλεσμα ο χειμώνας να τους βρει στα θερινά κονάκια.

