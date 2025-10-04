Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

Τις διαρροές από τις συνεδριάσεις των οργάνων καταδίκασε ο Σωκράτης Φάμελλος παίρνοντας τον λόγο προς το κλείσιμο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα αποδοκίμασε την συζήτηση για τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και όσα ακούστηκαν στην Πολιτική Γραμματεία της περασμένης εβδομάδας με στόχο βουλευτές που δηλώνουν ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα αν αυτό σχηματιστεί.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφωνα, το ίδιο και η σύνθεση του οργανωτικού γραφείου, καθώς και των συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών των Τμημάτων.

Ειδικότερα ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στις διαρροές της προηγούμενης εβδομάδας – μετά και από σχετική διαμαρτυρία του Τρύφωνα Αλεξιάδη ότι όσα είπε για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» μεταφέρθηκαν λανθασμένα στα ΜΜΕ -σημείωσε πως είναι «απαράδεκτες οι διαρροές», διότι συμβάλλουν στο να δημιουργείται εσωστρέφεια, και στο να «γίνεται πολιτική δια της παραπολιτικής». «Στο χέρι μας είναι» είπε, «η πολιτική να μη γίνεται με την παραπολιτική, να γίνεται με τη δράση». «Δεν ξέρουμε πού ακριβώς στοχεύουν αυτές οι διαρροές» πρόσθεσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι βλάπτουν το κόμμα.

Από την άλλη τήρησε αποστάσεις και από το πνεύμα των δηλώσεων που διέρρευσαν πχ να υπογράψουν βουλευτές ότι θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ (Αλεξιάδης, Παναγιωτόπουλος). Σημείωσε πως «όσο αδιανόητη είναι οποιαδήποτε συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου άλλο τόσο αδιανόητη η συζήτηση για αποστάτες».

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας και σε αναφορές ομιλητών σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεκινήσουμε να διώχνουμε και να μην ενισχύουμε την πρόσκληση και την ενότητα. Και τον σύντροφό μας και στον προοδευτικό πολίτη τον καλούμε να έρθει».

Σημείωσε επίσης πως «η προοδευτική Ελλάδα να είναι βάση σε μια συζήτηση για μια προοδευτική κυβέρνηση» ωστόσο πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα η συζήτηση για το πώς θα γίνει πράξη αυτός ο διάλογος.

Προέτρεψε τα μέλη του οργάνου να ξεκινήσουν τις εξορμήσεις και τις συζητήσεις σε όλη τη χώρα και για τα εθνικά και για τα τοπικά προβλήματα. Το μήνυμα που έστειλε ήταν η «εξωστρέφεια». «Βγαίνουμε έξω» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επισκεφθεί την Ηλεία, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία.

