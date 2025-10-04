search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:51
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

04.10.2025 17:38

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: «Εκστόμισε χυδαιότητες – Προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»

04.10.2025 17:38
SYRIZA NEW

Σε έντονο ύφος απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Γεωργιάδης παρενέβη το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή, εξαπολύοντας επίθεση κατά γιατρών που παρακολουθούν την υγεία του κ. Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» και «παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη».

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον υπουργό για «πολιτική χυδαιότητα», σημειώνοντας ότι επιχειρεί να ευτελίσει τον αγώνα ενός τραγικού πατέρα και να σπιλώσει όσους τον στηρίζουν. «Η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος προσθέτοντας ότι τέτοιες δηλώσεις εξυπηρετούν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί επίσης τον υπουργό ότι προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων και να υπονομεύσει την προσπάθειά τους για απόδοση δικαιοσύνης, «ενώ την ίδια στιγμή προσποιείται ότι κόπτεται για την έναρξη της δίκης».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο υπ. Υγείας ξύνει, ξανά, τον πάτο του βαρελιού της πολιτικής χυδαιότητας. Σήμερα παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή για να επιτεθεί ξανά στους γιατρούς που παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας του Πάνου Ρούτσι. Εκστόμισε χυδαιότητες και κατηγορίες για «πολιτικά παιχνίδια», κούνησε το δάχτυλο για «παράβαση του όρκου του Ιπποκράτη», ισχυρίστηκε ότι εμποδίζουν την πρόσβαση του τραγικού πατέρα σε ιατρικές υπηρεσίες. Ακόμη χειρότερα, προσπάθησε ξανά να σπείρει το διχασμό στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, κοπτόμενος τάχα για την ταχεία έναρξη της δίκης.

Η υποκρισία, πράγματι, πρέπει να έχει όρια, κ. Γεωργιάδη. Και επειδή ούτε κι εμείς, ούτε η κοινωνία, «είμαστε χθεσινοί», όπως είπε ο υπ. Υγείας, όλοι καταλαβαίνουμε τι προσπαθεί να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης: Να ευτελίσει τον αγώνα ενός πατέρα, να ρίξει λάσπη στους συμπαραστάτες του, να ρίξει λίγο ακόμα νερό στον μύλο της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών».

1 / 3