Νέα βόμβα Κοβέσι στην κυβέρνηση: «Στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμπόδισαν την έρευνά μας – Η εθνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή»

Με μία συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για το πώς θεωρεί την κατάσταση στην Ελλάδα, ως προς τις μείζονες υποθέσεις που ερευνά. Και διαμηνύει με τρόπο που καθιστά σαφές ότι επιρρίπτει στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες. Τόσο για την έρευνα για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για την γενικότερη κατάσταση (κυρίως το νομικό πλαίσιο) που δεν επιτρέπει να χυθεί άπλετο φως.

Η κυρία Κοβέσι δηλώνει ότι κατά τις συναντήσεις της με τους Έλληνες υπουργούς πήρε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι θα ενισχυθεί το προσωπικό του γραφείου με περισσότερους εισαγγελίες και περισσότερους εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στις έρευνες, τόσο από τα τελωνεία όσο και από την αστυνομία.

Έλαβε επίσης διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση στοχεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης Υπουργών. «Μου είπαν ότι η κυβέρνηση το στηρίζει. Για να δούμε τι θα γίνει», λέει στην Καθημερινή, σηκώνοντας τους ώμους της χαμογελώντας.

«Ποτέ δεν είχα τη συνήθεια να σχολιάζω τα λεγόμενα των πολιτικών, αλλά είναι γεγονός ότι σε δύο υποθέσεις, στα ΤΕΜΠΗ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε να κάνουμε μια κατάσταση που εμπόδισε την έρευνά μας», αναφέρει χωρίς περιστροφές.

Και αφού διευκρινίζει ως «αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πολιτικός, είμαι εισαγγελέας που πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει μια ποινική έρευνα να προχωρήσει μέχρι τέλους», κάνει ακόμα πιο σαφές αυτό που εννοεί: «Όταν διαπιστώνουμε κάποια πράγματα στις έρευνές μας, όταν βλέπουμε ότι η εθνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή, είναι καθήκον μας να το επισημάνουμε, αν αυτό δυσχεραίνει την έρευνα», σημειώνει, κατηγορώντας εμμέσως αλλά με ξεκάθαρο τρόπο ότι η έρευνά της για απόδοση ευθυνών εμποδίστηκε από την νομοθεσία (άρθρο 86) της χώρας, με ευθύνη προφανώς της κυβέρνησης.

Η οποία κυβέρνηση ήταν που κατέφυγε με τη λογική που περιέγραψε άλλωστε κάποια στιγμή ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη φράση «είμαστε πλειοψηφία και εμείς αποφασίζουμε», στη χρήση αυτής της μη ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 86 – και γι’ αυτό ζήτησε η ίδια μετ’ επιτάσεως να αλλάξει.

Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις της, σημειώνει με αρκετή δόση σαρκασμού:

«Μόνο οι τύραννοι είναι αγαπητοί παντού. Είμαι εισαγγελέας και μιλάω ως εισαγγελέας. Ως εισαγγελέας δεν μπορείς να είσαι αγαπητός από όλους. Δεν θέλω να είμαι αγαπητή από τους εγκληματίες. Αλλά αν οι πολίτες μας σέβονται και μας εμπιστεύονται, αυτός είναι ο στόχος μας. Λένε ότι το πρωί δεν πίνω καφέ, αλλά τα δάκρυα των διεφθαρμένων ανθρώπων. Δεν είναι αλήθεια. Μερικές φορές πίνω καφέ».

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Είναι αρπακτικό της εξουσίας και του ανθρώπινου πόνου»

Μηνύματα Φάμελλου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, αλλά και για αποστάτες»

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: «Εκστόμισε χυδαιότητες – Προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»