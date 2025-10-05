Κυριάκος Μητσοτάκης: Έμφαση στο νομοσχέδιο για τα φορολογικά μέτρα, «δεν εξαλείφουν την ακρίβεια, αλλά στήνουν ανάχωμα»

Έμφαση στα φορολογικά μέτρα που ο ίδιος εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ και που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό της περασμένης εβδομάδας δίνει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι τα μέτρα αυτά «σημαίνουν πραγματική ανακούφιση στην καθημερινότητα: ελαφρύνσεις στους φόρους, στήριξη στη στέγη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες χωριά, μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, και για πρώτη φορά μηδενική φορολογία σε νέους έως 25 ετών», προσθέτοντας ότι «οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, είναι το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας και τη δημιουργία πλεονάσματος που το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Δεν εξαλείφουν, αλλά δημιουργούν ένα “ανάχωμα” στο κύμα της ακρίβειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τη μάχη για τον περιορισμό της, είτε με σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά είτε με μέτρα που εντείνουν τον ανταγωνισμό και πιέζουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου να συγκρατήσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στις κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα, τονίζοντας ότι «οι ανακοινώσεις που έγιναν από τη Χαμάς είναι ένα σημαντικό βήμα. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Καλημέρα! Όπως θα έχετε διαπιστώσει, η μέρα μας ήδη ξεκίνησε από την Αμοργό όπου, όπως είχα υποσχεθεί, ήρθα να μιλήσουμε με τους κατοίκους αλλά και τους επικεφαλής του προγράμματος «Αμοργόραμα», μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής του νησιού. Όπως είπα και το πρωί, χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία δείχνει τον δρόμο για μια νέα σχέση σεβασμού με το περιβάλλον και τη θάλασσά μας.

Ξεκινάω με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς οι ανακοινώσεις που έγιναν από τη Χαμάς είναι ένα σημαντικό βήμα. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας.

Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.

Έρχομαι στην κυβερνητική δραστηριότητα, αρχίζοντας από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, που ενέκρινε το πακέτο μέτρων που είχα παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που αφορά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες και στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους, κάθε οικογένεια και ειδικά τους πολύτεκνους, τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους συνταξιούχους, τους ένστολους, τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Μέτρα που σημαίνουν πραγματική ανακούφιση στην καθημερινότητα: ελαφρύνσεις στους φόρους, στήριξη στη στέγη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες χωριά, μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, και για πρώτη φορά μηδενική φορολογία σε νέους έως 25 ετών.

Πολλά τα μέτρα για πολλούς, λογικό να μην είναι εύκολο να υπολογιστεί το όφελος στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά γι’ αυτό δημιουργήσαμε την ψηφιακή εφαρμογή www.taxcalc2025.minfin.gr μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε αμέσως τι κερδίζετε ανάλογα με το εισόδημά σας, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία σας. Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, ούτε αποθηκεύει στοιχεία, ενώ δεν κάνει χρήση cookies.

Οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, είναι το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας και τη δημιουργία πλεονάσματος που το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Δεν εξαλείφουν, αλλά δημιουργούν ένα «ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τη μάχη για τον περιορισμό της, είτε με σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά είτε με μέτρα που εντείνουν τον ανταγωνισμό και πιέζουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου να συγκρατήσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα. Ένα τέτοιο δείγμα είναι η δέσμευση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές σε 1.000 κωδικούς που ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα και ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, οι τιμές, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, φαίνεται να σταθεροποιούνται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τον Οκτώβριο τα τιμολόγια ρεύματος θα παραμείνουν αμετάβλητα στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου που ήδη είχαν μειωθεί σημαντικά για τους περισσότερους καταναλωτές. Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες.

Συνεχίζω με μια ακόμη εξίσου σημαντική πρωτοβουλία μας που συνιστά τομή και αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις: είναι ο «χάρτης» μετάβασής τους στη νέα εποχή. Προωθούμε τολμηρές αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική λειτουργία της χώρας στο επίπεδο του έμψυχου δυναμικού, αίροντας πολλές παλιές στρεβλώσεις. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα που φωτίζουν την αναγκαιότητα αυτής της μεγάλης τομής: ο «πληθωρισμός» υψηλόβαθμων. Έχουμε 1.878 Συνταγματάρχες στον Στρατό Ξηράς για 539 οργανικές θέσεις. Οι Συνταγματάρχες και οι ομοιόβαθμοι στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία είναι πολλαπλάσιοι από τους Λοχίες, οι Ταγματάρχες είναι εξαπλάσιοι από τους Επιλοχίες και πενταπλάσιοι από τους Λοχίες. Μια ανεστραμμένη πυραμίδα που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στις επείγουσες και επιτακτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στο διεθνές πεδίο. Θεσπίζουμε, λοιπόν, νέο βαθμολόγιο και νέο μισθολόγιο που το αποσυνδέουμε από τον βαθμό, νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, αναβαθμίζουμε τις στρατιωτικές σχολές, δίνουμε τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών και καθιστούμε αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος.

Η αναδιοργάνωση του στρατεύματος σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού μαζί με το ρωμαλέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, τις μισθολογικές αυξήσεις και το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα στρατιωτικών κατοικιών, αποτελούν την πατριωτική απάντησή μας σε όσους εντός των συνόρων εμφανίζονται ανησυχούντες και σε όσους εκτός συνόρων αμφισβητούν την αποφασιστικότητά μας. Θυμίζω ότι εκτός από την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών, είμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την απόκτηση ακόμα 2+2 φρεγατών FREMM που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας.

Περνώ στις ρυθμίσεις για τη νόμιμη μετανάστευση, που αποτελούν την άλλη όψη της αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικής μας πολιτικής. Εδώ να σημειώσω ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τα νέα μέτρα αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών φέρνουν θετικά αποτελέσματα με σημαντικά μειωμένες ροές στα θαλάσσια σύνορά μας. Το νέο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης έχει τρεις άξονες. Καταρχάς, απλοποιούμε πολλές διαδικασίες για την υποδοχή εργαζόμενων από άλλα κράτη, σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός και οι κατασκευές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε χέρια. Ο δεύτερος άξονας αφορά την προσέλκυση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης (σπουδαστές, φοιτητές και λήπτες ιατρικών υπηρεσιών) με μια σειρά «έξυπνων» εθνικών θεωρήσεων όπως η tech και η talent visa, ενώ ο τρίτος άξονας επιδιώκει να αξιοποιήσει ως ανθρώπινο δυναμικό στην εγχώρια αγορά εργασίας τους δικαιούχους ασύλου (είναι περίπου 20.000 αυτή τη στιγμή οι έχοντες προσφυγικό προφίλ). Η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης εξασφαλίζει ότι εμείς και όχι τα κυκλώματα αποφασίζουμε ποιοι θα έρθουν, με ποιους όρους και για πόσο καιρό, με βασικό στόχο να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς εργασίας και να διατηρήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας μας στα ίδια και γιατί όχι σε υψηλότερα επίπεδα.

Στα νεότερα από τον χώρο της εργασίας, η ανεργία τον Αύγουστο υποχώρησε στο 8,1%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι άνεργοι φέτος ήταν 72.352 λιγότεροι σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 και κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%). Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 6,1% για τους άνδρες και 10,6% για τις γυναίκες, με τη διαχρονική τάση να υποδεικνύει σύγκλιση των ποσοστών μεταξύ των δύο φύλων. Ακόμη, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 19,0% για την ηλικιακή ομάδα 15–24 και 7,5% για την ομάδα 25–74, με τη μεταξύ τους απόκλιση να μειώνεται επίσης διαχρονικά. Συνολικά, η ανεργία συνεχίζει τη μακροχρόνια πτωτική της πορεία, με σύγκλιση των ποσοστών τόσο μεταξύ των δύο φύλων όσο και μεταξύ των εργαζομένων νεότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης βεβαίως συνεχίζονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Έτσι, το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ αφορά την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 18 μήνες. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 73.746.000 ευρώ και η επιχορήγηση των θέσεων απασχόλησης φτάνει έως και το 80% της αμοιβής των εργαζομένων αναλόγως το φύλο ή το διάστημα που έμειναν άνεργοι.

Τις προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας συμπληρώνουν οι σχεδόν 20.000 προσλήψεις που εγκρίθηκαν για το 2026. Γιατροί και νοσηλευτές στο ΕΣΥ, νέοι πυροσβέστες, στελέχη στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας θα ενισχύσουν κρίσιμες υπηρεσίες, ώστε οι πολίτες να έχουν καλύτερη φροντίδα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, υπογράφηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ για να στελεχώσουν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025. Τις προσεχείς ημέρες θα γίνει η ορκωμοσία τους και θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους. Για το 2026 προγραμματίζεται η πρόσληψη άλλων 72 ελεγκτών και 115 εξειδικευμένων στελεχών για κρίσιμες θέσεις. Ταυτόχρονα, προχωρά ο διοικητικός μετασχηματισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Ν.Π.Δ.Δ., βάσει του Σχεδίου Δράσης για τον τομέα της αεροναυτιλίας, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Έρχομαι τώρα στον τομέα της υγείας, όπου από την 1η Οκτωβρίου, τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ μπαίνουν στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν πλέον, χωρίς ταλαιπωρία, να κλείνουν το ραντεβού τους είτε με ένα τηλεφώνημα στο 1566, είτε μέσα από την εφαρμογή MyHealth, είτε μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, ακόμη και από το κινητό τους. Έτσι, μαζί με τα 3 εκατομμύρια δωρεάν ραντεβού στους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, προστίθενται άλλα 7 εκατομμύρια ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κάνοντας την πρόσβαση στην υγεία πιο εύκολη και πιο άμεση για όλους.

Αλλάζω θέμα για να σταθώ σε μια σημαντική διευκόλυνση για τους Έλληνες της διασποράς. Μέσα από τη νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά, χωρίς τα γραφειοκρατικά εμπόδια του παρελθόντος. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έχουν μείωση της φορολογίας τους κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο απλοποιούμε τις διαδικασίες και δείχνουμε στην πράξη ότι θέλουμε να προσελκύσουμε και να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ομογενείς που σκέφτονται να επιστρέψουν. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά σε μια άλλη πλατφόρμα: μέσα στην εβδομάδα τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την αναγνώριση εξειδίκευσης στους γιατρούς που έχουν αποκτήσει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ. Είναι η συνέχεια της απλοποίησης που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, ώστε οι Έλληνες γιατροί που σπούδασαν και εργάστηκαν στην Αμερική να μπορούν πλέον, επιστρέφοντας στην πατρίδα, να έχουν αναγνωρισμένη την ειδικότητα και την εξειδίκευσή τους. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα myrequests.pis.gr λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να προχωρήσουν σε αυτόματη αναγνώριση του τίτλου τους χωρίς εξετάσεις.

Και μια πολύ ευχάριστη είδηση για τη φοιτητική κοινότητα: το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας απέκτησε δεύτερη φοιτητική εστία, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Το κτήριο αγοράστηκε, ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως με πόρους του Υπουργείου Παιδείας και από τον Δεκέμβριο θα προσφέρει δωρεάν, αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη σε τουλάχιστον 180 φοιτητές και φοιτήτριες. Με νέες και σύγχρονες εστίες, με ανακαινίσεις και περισσότερες κλίνες, στηρίζουμε τους νέους μας, τις οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά και τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Συνεχίζουμε τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας για κάθε ευάλωτη ομάδα. Μία από αυτές είναι η απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, στα φάρμακα, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου. Ήταν ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα αυτών των συμπολιτών μας που το υλοποιούμε αναγνωρίζοντας τις ειδικές ανάγκες και οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν. Είναι, πάνω απ’ όλα, θέμα αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φαίνεται πως αποδίδει. Το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου έκαναν 91.610 ελέγχους, προχώρησαν σε 1.539 προσαγωγές που σχεδόν όλες (1.536) μετατράπηκαν σε συλλήψεις, μεταξύ άλλων για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η συνεχής παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών, αστικών λεωφορείων και περιμετρικών χώρων έχει οδηγήσει στη μείωση των περιστατικών παραβατικότητας τουλάχιστον κατά 60%, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας χιλιάδων πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με τα πολιτιστικά Master Plans, τους οδικούς χάρτες για ένα νέο πρότυπο πολιτιστικής ανάπτυξης 15 πόλεων και νησιών στο τόξο της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και στη Θεσσαλονίκη. Με τα συγκεκριμένα σχέδια χαρτογραφήθηκαν για πρώτη φορά οι δυνάμεις του σύγχρονου πολιτισμού σε Ικαρία, Σάμο, Χίο Λέσβο, Λήμνο, Λέρο, Κω, Ρόδο, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Σουφλί και Θεσσαλονίκη. Σχέδια που φτιάχτηκαν μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και αποτυπώνουν την ταυτότητα κάθε περιοχής, τις ανάγκες και τις δυνατότητές της. Έτσι μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα τους ανθρώπους του πολιτισμού, να αξιοποιήσουμε τους πόρους πιο αποτελεσματικά και να δώσουμε νέα προοπτική στις τοπικές κοινωνίες.

Αυτά ήταν τα σημαντικότερα της εβδομάδας. Τα λέμε την επόμενη, καλή σας ημέρα!

