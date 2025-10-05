Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το να ρωτάει κανείς αν γνωρίζαμε για τα προβλήματα του Οργανισμού είναι σαν να ρωτάει αν ο ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή

Με ανάρτησή του στο Facebook o υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, απαντά σε δημοσίευμα που τον φέρει να γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δημοσίευμα, συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού συμμετείχε σε συσκέψεις με τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, ενώ χαρακτηρίζει προσχηματική την ανακοίνωσή του ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, δεδομένου ότι η «γαλάζια» πλειοψηφία μπορεί να μπλοκάρει την κατάθεσή του.

Απαντώντας στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, o Γ. Μυλωνάκης σημειώνει ότι στις 21 Ιουνίου του 2024, λίγες ημέρες δηλαδή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) Κωνσταντίνου Τσιάρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εν λόγω υπουργείο κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ήδη η Κομισιόν είχε θέσει τον οργανισμό υπό επιτήρηση.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι «αμέσως μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΥΠΑΑΤ ακολούθησε την ίδια ημέρα συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του υπουργού με τους εκπροσώπους των δύο μελών της ένωσης εταιρειών στην οποία είχε ήδη ανατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης και την τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία συμμετείχα, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ως κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης που η εν λόγω ένωση εταιρειών είχε αναλάβει».

«Στην εν λόγω συνάντηση έγινε ξεκάθαρο τόσο από τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιάρα όσο και από εμένα ότι η θέση της Κυβέρνησης είναι αταλάντευτη και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση οι προστριβές μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στην ανάδοχη κοινοπραξία να θέσουν σε κίνδυνο το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγών της Χώρας. […] Συνεπώς καμία “διαιτησία” δεν υπήρξε», συμπληρώνει.

Προσθέτει, δε, ότι «διαμηνύθηκε προς τους εκπροσώπους και των δύο εταιρειών και μάλιστα σε αυστηρότατο τόνο ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος των Ελλήνων παραγωγών, ούτε θα ανεχθεί εσωτερικούς ανταγωνισμούς που θα υπονομεύσουν το μέλλον του Οργανισμού Πληρωμών, στο βωμό εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν εξυπηρετεί όσους επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογραμμίζοντας ότι «το να ρωτάει κανείς αν γνωρίζαμε για τα προβλήματα του Οργανισμού είναι σαν να ρωτάει αν ο ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή».

