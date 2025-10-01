search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 14:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

01.10.2025 11:56

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

01.10.2025 11:56
mylonakis_new_123

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής θέτει εαυτόν ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που έχει βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο δηλώνει πρόθυμος να καταθέσει και να συμβάλει, όπως αναφέρει, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού.

«Η προσήλωσή μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας», αναφέρει, συμπληρώνοντας πάντως, πως έχει απαντήσει με δημόσιες τοποθετήσεις του σε όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί.

Εντούτοις, σημειώνει ότι τίθεται αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (αλλά και η Σοφία Βούλτεψη από τη ΝΔ), κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα μάλιστα, έχουν ζητήσει απαντήσεις εάν ενημέρωσε γαλάζιους βουλευτές πως είχαν καταγραφεί σε αυτές.

Ο ίδιος απαντώντας στη Βουλή έχει αναφέρει πως δεν έλαβε κανένα υπόμνημα αλλά ένα ενημερωτικό σημείωμα, non paper στις 15 Ιουνίου 2025 από συνεργάτη στην προεδρία της κυβέρνησης για αγροτικά ζητήματα. Σε ότι αφορά στις κατηγορίες περί ενημέρωσης γαλάζιων βουλευτών είχε διαψεύσει ότι ενημέρωσε για νόμιμες επισυνδέσεις σχετικά με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναφερθεί σε συνέντευξη του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να αναφέρει ότι δεν υπάρχει δήλωση που τον κατονομάζει.

Αναλυτικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγραψε στο Χ:

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Διαβάστε επίσης

Κύμα… συμπαράστασης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα… 3000 ευρω

Η κυβέρνηση βρήκε νέο εχθρό τα… fake news – Μέτωπο με Σαμαρά, φόβος για κόμμα Καρυστιανού

Αλλαγές στο στρατό: Ποιοι θα υπηρετούν 9μηνη θητεία – Η εκπαίδευση στα drones και τα μέτρα για «ψυχολογική» φυγοστρατία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kyklwma-fpa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

pano_routsi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»

i-megali-ximaira
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: H ΕΡΤ μας δίνει μία πρόγευση από τη μεγάλη πρόκληση  μυθοπλασίας μέσα από ένα χορταστικό-κατατοπιστικό βίντεο

koveci_floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Φλωρίδη – Κοβέσι: Σε πρώτο πλάνο, αναθεώρηση του άρθρου 86 και ενίσχυση του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 14:00
Kyklwma-fpa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – Εικονικές εταιρίες, σακούλες με λεφτά και 5 εκατ. κέρδη

pano_routsi_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του (video)

peskov
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία σε Ευρωπαίους: «Θα κυνηγήσουμε οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά μας»

1 / 3