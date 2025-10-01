ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης δέχθηκε να κατάθέσει στην εξεταστική

Στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής θέτει εαυτόν ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που έχει βρεθεί στη δίνη του κυκλώνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο δηλώνει πρόθυμος να καταθέσει και να συμβάλει, όπως αναφέρει, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού.

«Η προσήλωσή μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας», αναφέρει, συμπληρώνοντας πάντως, πως έχει απαντήσει με δημόσιες τοποθετήσεις του σε όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί.

Εντούτοις, σημειώνει ότι τίθεται αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (αλλά και η Σοφία Βούλτεψη από τη ΝΔ), κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα μάλιστα, έχουν ζητήσει απαντήσεις εάν ενημέρωσε γαλάζιους βουλευτές πως είχαν καταγραφεί σε αυτές.

Ο ίδιος απαντώντας στη Βουλή έχει αναφέρει πως δεν έλαβε κανένα υπόμνημα αλλά ένα ενημερωτικό σημείωμα, non paper στις 15 Ιουνίου 2025 από συνεργάτη στην προεδρία της κυβέρνησης για αγροτικά ζητήματα. Σε ότι αφορά στις κατηγορίες περί ενημέρωσης γαλάζιων βουλευτών είχε διαψεύσει ότι ενημέρωσε για νόμιμες επισυνδέσεις σχετικά με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε αναφερθεί σε συνέντευξη του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να αναφέρει ότι δεν υπάρχει δήλωση που τον κατονομάζει.

Αναλυτικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έγραψε στο Χ:

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

pic.twitter.com/rTJeuygnvO October 1, 2025

