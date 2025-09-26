ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μετωπική» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον Μυλωνάκη

Η εμπλοκή ή μη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε νέα αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε την αποπομπή του από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η νέα «κόντρα» άρχισε το πρωί της Παρασκευής, όταν το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι ο Μάριος Σαλμάς αποκάλυψε την εμπλοκή του Γ. Μυλωνάκη στην υπόθεση.

«Χθες το βράδυ ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξη του στο δελτίο του Kontra, ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως

δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο Πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως “κάποιες σκιές”, όταν τον ήλεγχε κοινοβουλευτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Το κρυφτό τελείωσε. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες απαντήσεις για τις κινήσεις του υφυπουργού. Δρούσε “αυτοβούλως” όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του Πρωθυπουργού; Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ.

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ έγινε «ουρά» της Ζωής

Απαντώντας μέσω πηγών της, η κυβέρνηση κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «ένοχη σιωπή» και απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ. Συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι «ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί “αναρμοδιότητας”, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα, προσέθεσαν ότι «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

ΠΑΣΟΚ: Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους

Λίγο αργότερα ήλθε η νέα αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο με νέα ανακοίνωσή του εκτίμησε ότι οι κυβερνητικές πηγές «πετούν τη μπάλα στην εξέδρα» θέτοντας σειρά ερωτημάτων σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των παρανόμων επιδοτήσεων.

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι “κυβερνητικές πηγές”.

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα “αστειάκια” του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου; Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι “πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή”».

