ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 15:06
26.09.2025 13:38

Ευάγγελος Βενιζέλος καρφώνει κυβέρνηση για εκταφή Ρούτσι: «Παριστάνουν τον Κρέοντα, η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»

26.09.2025 13:38
Eurokinissi

Με μία λιτή όσο και συγκλονιστική ανάρτηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος παίρνει θέση στο μείζον κοινωνικό θέμα, που προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, της εκταφής σορών από το έγκλημα των Τεμπών.

Με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητά εκταφή του γιου του, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος συνταγματολόγος επίσης, άρα και άριστος γνώστης των νομικών και του δικαιϊκού μας συστήματος, ο κ. Βενιζέλος παραπέμπει στην αρχαία τραγωδία. Καθιστώντας την κυβέρνηση απόλυτα υπόλογη για τις εξελίξεις, αλλά και προειδοποιώντας ότι μία τραγωδία δεν τελειώνει εάν δεν επέλθει κάθαρση. Καταλογίζει δε στους κυβερνώντες κρεόντεια συμπεριφορά!    

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου:

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».

