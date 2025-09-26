Τα νέα κόμματα ταράζουν τη Νέα Δημοκρατία

Η δημοσκοπική στασιμότητα που δείχνει η Νέα Δημοκρατία, παρά τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, και τα σενάρια που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων φέρνουν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση καθώς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος παραδέχονται ότι τα πάντα πλέον είναι ρευστά και ο περιβόητος κεντρώος χώρος κορεσμένος.

Όπως είναι λογικό, τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να προχωράει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα απασχολούν περισσότερα τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, καθώς η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι, εάν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει το εγχείρημά του, τότε ένα ποσοστό από το δεξιό κομμάτι της Ν.Δ. δεν αποκλείεται να τον ακολουθήσει.

Έτσι η κυβέρνηση αποφάσισε, αντί να πολώσει τα πράγματα, να επαναπροσεγγίσει τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι «η θέση ενός πρώην προέδρου είναι στο κόμμα του. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν κάτι που δεν επιδιώξαμε». Το εάν ο πρώην πρωθυπουργός πείθεται από την επίθεση φιλίας της Ν.Δ. και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα φανεί στο μέλλον, αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει άποψη ο πρώην πρωθυπουργός.

«Να μην τον υποτιμήσουμε»

Το εντυπωσιακό ωστόσο είναι ότι, τη στιγμή που η Ν.Δ. αγωνία για το δεξιό ακροατήριό της, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα φέρνει νέο πονοκέφαλο στο κυβερνών κόμμα, αφού και αυτός εμφανίζεται να απευθύνεται και στο κεντρώο κοινό.

Μάλιστα οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παίρνει κεντρώους ψηφοφόρους απ’ όλα τα κόμματα και φυσικά και από τη Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στη μέτρηση της Opinion Poll ένα 11% των ψηφοφόρων που ψηφίζουν το κυβερνών κόμμα δηλώνουν ότι μάλλον ή σχεδόν σίγουρα θα μπορούσε να ψηφίσει τον Τσίπρα.

Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ωστόσο ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία αντιμετωπίσιμη δύναμη καθώς, από τη στιγμή που θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα, θα δεχθεί μεγάλο σφυροκόπημα απ’ όλα τα κόμματα για τα κυβερνητικά πεπραγμένα του από το 2015 έως το 2019.

Άλλα στελέχη ωστόσο πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούν τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς από τους δυνάμει αντιπάλους του Μητσοτάκη ο Τσίπρας θα μπορούσε να τον κοντράρει ευθέως. Εκτός αυτού, το ότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα μεσαία στρώματα μπορεί να οδηγήσει κάποιους ψηφοφόρους στην αναθεώρηση της μέχρι πρότινος στάσης τους έναντι της Ν.Δ. Άλλωστε στις δημοσκοπήσεις ένα μεγάλο ποσοστό ζητά πολιτική αλλαγή.

Πρόβλημα η οργή

Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν την πρόεδρο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού να συζητά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Μάλιστα κάποιες από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίστηκαν να μετράνε ένα ενδεχόμενο εγχείρημα από τη γυναίκα που έχει πρωτοστατήσει στην ιστορία των Τεμπών με τους δείκτες να τη δείχνουν αρκετά ψηλά.

Σε συνέντευξή της στο Mega άλλωστε η ίδια έθεσε για πρώτη φορά τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε να εξετάσει την εμπλοκή της στην ενεργό πολιτική, σχολιάζοντας το ποσοστό του 25% που, σύμφωνα με μετρήσεις, αποτελεί το δυνητικό κοινό της.

«Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο θεωρεί ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα της Καρυστιανού δεν το αφορά, καθώς ένας νέος πολιτικός φορέας από την ίδια την πρόεδρο του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων θα έφερνε προβλήματα μόνο στα κόμματα που είχαν συνταχθεί μαζί της στο παρελθόν.

Υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα διεκδικούσε την αντισυστημική ψήφο επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στα μικρότερα κόμματα, δεξιότερα της Ν.Δ., δηλαδή την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και στο κόμμα Κασσελάκη. Ωστόσο οι μετρήσεις δείχνουν ότι και σε αυτή την περίπτωση η Ν.Δ. χάνει ένα ποσοστό, ιδιαίτερα από κεντρώους ψηφοφόρους, καθώς η διαχείριση του θέματος από την κυβέρνηση έχει εξοργίσει έντονα μεγάλο και… οριζόντιο κομμάτι πολιτών.

Την ίδια στιγμή η υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του και έχει εισπράξει την άρνηση της Δικαιοσύνης ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται να «νίπτει τας χείρας της», έχει εξοργίσει το σύνολο των πολιτών ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση. Οι επιπτώσεις από αυτήν την ιστορία αναμένεται ότι θα καταγραφούν στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Σε διαφορετικό κλίμα από Διαμαντοπούλου ο Ανδρουλάκης για Τέμπη – «Αναφαίρετο δικαίωμα το αίτημα εκταφής»

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος για κοινή δράση με τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις

KKE: Ζητά από την κυβέρνηση να προστατέψει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και τους εθελοντές