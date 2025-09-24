Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος για κοινή δράση με τις προοδευτικές δυνάμεις, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις

Εφ’ όλης της ύλης ήταν η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι προοδευτικές συνεργασίες. Σε σχέση με το δεύτερο, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέπεμψε ισχυρό σήμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για να συζητήσει με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, προανήγγειλε πρωτοβουλίες ανασύνθεσης σε όλη την Ελλάδα και ενθάρρυνε το διάλογο από την κορυφή έως τη βάση. Διεμήνυσε επιπλέον ότι δεν υπάρχει κανένας χρόνος για καθυστερήσεις.Αναλυτικά τα σημεία της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:



Για Τραμπ και Ευρώπη:

– Είναι κρίσιμες και αρνητικές οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομιλία και η πολιτική Τραμπ περιέχει σκοταδιστικές και εμπρηστικές τοποθετήσεις. Αμφισβητεί ευθέως το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα. Επικίνδυνες απόψεις που συνδέονται με μία ακροδεξιά επίθεση και αναθεωρητικές απόψεις και παγκόσμια και στην Ευρώπη. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ευρώπη είναι αδύναμη και εξαρτημένη. Επιλέγει την οικονομία του πολέμου και όχι την πράσινη συμφωνία και το κοινωνικό κράτος. Και δεν έχει πολιτική αυτονομία, ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας.

– Οι συνθήκες επιβάλλουν νέες απαιτήσεις στην Αριστερά και στις προοδευτικές δυνάμεις. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σε επίπεδο Ευρώπης απαιτούνται συνεργασίες με ευρύτητα, διεύρυνση της απεύθυνσης και ορατότητα των προτάσεών μας και επικοινωνία με δυναμικές κοινωνικές ομάδες. Πεδίο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πολύ θετική εμπειρία συνεργασιών στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.

Για εξωτερική πολιτική

– Η προκλητική τοποθέτηση Ερντογάν, που έθεσε και θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποδεικνύει το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να είναι πιστή στο δόγμα του δεδομένου συμμάχου.

– Και στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, η κυβέρνηση αμφισβητεί και τους διεθνείς θεσμούς και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον ΟΗΕ. Όλα αυτά, την ώρα που τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εξαρτώνται και από τους διεθνείς θεσμούς.

Αποτίμηση της ΔΕΘ

– Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πέτυχε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στη ΔΕΘ για την Προοδευτική Ελλάδα, που έχει διακριτή ταυτότητα και προκαλεί την προσοχή της δημόσια συζήτησης (πχ πρόταση για μηδενισμό/μείωση ΦΠΑ, για φορολόγηση υπερκερδών, φορολόγηση μερισμάτων, ενίσχυση εισοδήματος και μισθών, πλουραλισμό και αποκέντρωσης της οικονομίας, κλπ).

– Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ διέψευσε ακόμα και τις δικές του διαρροές, πέρασε κάτω από τον πήχη που εκείνος έθεσε. Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, την επιχειρηματικότητα και ακόμα και τα μη επαρκή φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε, ευνοούν κυρίως τα υψηλά εισοδήματα. Ακόμα και η όποια καθυστερημένη φοροαπαλλαγή θα χαθεί από την ακρίβεια. Για αυτόν τον λόγο, κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση στον πρωθυπουργό για αυτό το θέμα.

– Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Αντίθετα εντείνεται η απονομιμοποίηση της κυβέρνησης με τη σκανδαλώδη διαχείριση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και με την εντεινόμενη ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι

– Από την πρώτη μέρα είμαστε στο πλευρό του κ. Πάνου Ρούτσι στον δίκαιο αγώνα που κάνει. Από την αρχή, χωρίς τυμπανοκρουσίες τον συνάντησα και του μετέφερα τη στήριξη και τη συμπαράσταση του κόμματος. Θα μπορούσε η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη να έχει λύσει το θέμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η ιατροδικαστική εξέταση μόνο να προσφέρει θετικά στην έρευνα μπορεί. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε σήμερα από τον Γ. Φλωρίδη.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τολμά και καταθέτει προτάσεις για όλα τα σημαντικά θέματα και ζητήματα. Και μετά τη ΔΕΘ συνεχίσαμε με πρωτοβουλίες όπως η πρόταση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Την Παρασκευή περιοδεύσαμε στη Λάρισα και καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο εξ αιτίας της ολιγωρίας και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης απειλεί έναν ολόκληρο κλάδο επαγγελματιών, το ζωικό κεφάλαιο και τα αγροτικά μας προϊόντα.

Για προοδευτικές συνεργασίες: καταλύτης και εγγυητής του προοδευτικού διαλόγου ο ΣΥΡΙΖΑ



– Η υποχρέωσή μας είναι πλέον να προωθήσουμε την πολιτική μας πρόταση και να κάνουμε πραγματικότητα την Προοδευτική Ελλάδα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με οργανωτικό σχέδιο και πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η πρότασή μας για την Προοδευτική Ελλάδα πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της ελληνικής κοινωνίας.

Καταλύτης ο ΣΥΡΙΖΑ σε προοδευτικές συμμαχίες

– Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων, η κοινωνία ζητά απαντήσεις και λύσεις άμεσα. Και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες να αναλάβουν δράση. Και να κριθούμε όλοι.

– Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο καταλύτης για τις προοδευτικές συμμαχίες σε όλη τη χώρα. Αλλά και ο εγγυητής αυτού του σχεδίου. Για το λόγο αυτό ξεκινάμε πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και σε κεντρικό και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Από τον Μάρτιο έχω μιλήσει δημόσια και ξεκάθαρα για το Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο στις επόμενες εκλογές.

– Ενθαρρύνουμε τον δημόσιο διάλογο για προοδευτική λύση στη χώρα μας. Με ενεργή την παρουσία των Νομαρχιακών μας Επιτροπών, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προσκαλούμε προοδευτικούς ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μένουμε μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, εμπλέκουμε και τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούμε συμμαχίες και για το τοπικά ζητήματα.

– Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος για κοινή δράση και για να κάτσουμε σε τραπέζι προγραμματικής συζήτησης για μία κοινή προοδευτική απάντηση. Όλοι και όλες θα κριθούμε για το πως θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις.

– Και για τον λόγο αυτόν και με αυτό το καθαρό σχέδιο προχωράμε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας άμεσα, της Κεντρικής Επιτροπής το άλλο ΣΚ και στην εκλογή οργάνων σε Περιφερειακό, Νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

