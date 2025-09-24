search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.09.2025 19:03

KKE: Ζητά από την κυβέρνηση να προστατέψει τον στολίσκο Global Sumud Flotilla και τους εθελοντές

24.09.2025 19:03
KKE_SIMAIA_new

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

