search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

24.09.2025 18:34

Ανδρουλάκης: Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση παίρνει κάτω από τη βάση

24.09.2025 18:34
androulakis

Κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας έλλειμμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι ενδεικτική του ερασιτεχνισμού και της προχειρότητας του υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι τα περί «ήρεμων νερών» αποτελούν απλώς επικοινωνιακά τεχνάσματα.

«Οι άριστοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα όπως η εξωτερική πολιτική της χώρας», είπε και χαρακτήρισε ως κερασάκι στην τούρτα και στερεότυπα κενού περιεχομένου τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί απομονωμένου Ερτογάν.

«Στον ΟΗΕ ακούσατε τι είπε ο κ. Ερτογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση Τουρκίας, άρα και το καλώδιο, ποια ήρεμα νερά;», διερωτήθηκε και έκανε λόγο για ήρεμα νερά μόνον στην κυβερνητική προπαγάνδα. «Αλλά όταν μια εξωτερική πολιτική βασίζεται στην προπαγάνδα να τα αποτελέσματα», τόνισε.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως «πλυντήριο ποινικών ευθυνών» ούτε να μετατρέπεται η εξεταστική επιτροπή σε παρωδία με επιλεκτικές καταθέσεις.

«Λέγατε ότι εξεταστική δεν φέρνει αποτελέσματα και είδατε ως λύση την πρόσκληση νεκρών αντί για ζωντανών που κατέκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε κάνοντας λόγο για προσβολή της νοημοσύνης.

«Δεν θα έρθει στενός ο συνεργάτης του που ήξερε για τις επισυνδέσεις, η κυρία με τη Ferrari, δεν θα έρθουν οι κολλητοί της γαλάζιας συμμορίας, ντροπή σας, προσβάλλετε μνήμη και νοημοσύνη μας», τόνισε και μίλησε για κράτος φέουδο. 

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, κατήγγειλε την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα, καλώντας τους βουλευτές να σταθούν ανθρώπινα, ως γονείς, δίπλα σε έναν άνθρωπο που δίνει αγώνα ζωής. Χαρακτήρισε μάλιστα, προσχηματική την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, θυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε άλλες περιπτώσεις παρενέβη προσωπικά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Εργαλειοποιείτε τη Δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας βολεύουν, απλώς δεν τις εφαρμόζετε», υπογράμμισε. Κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να μπει τέλος σε ένα καθεστώς που δεν σέβεται τον πολίτη, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής το συντομότερο δυνατόν.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Δένδιας: Έως την 28η Οκτωβρίου «θα φανεί πού βρισκόμαστε και πού πάμε»

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha-mega-new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

sergei_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Video)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

lena karastamati
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

kimmel
MEDIA

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MALAMAS_SOKRATIS_GIANNIS
LIFESTYLE

Σωκράτης Μάλαμας: Η φωτογραφία με τον γιο του Γιάννη, την Ιουλία Καραπατάκη και το «ευχαριστώ»

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 19:44
alpha-mega-new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

sergei_lavrov_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Λαβρόφ-Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Video)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

1 / 3