Ανδρουλάκης: Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση παίρνει κάτω από τη βάση

Κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας έλλειμμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι ενδεικτική του ερασιτεχνισμού και της προχειρότητας του υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι τα περί «ήρεμων νερών» αποτελούν απλώς επικοινωνιακά τεχνάσματα.

«Οι άριστοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα όπως η εξωτερική πολιτική της χώρας», είπε και χαρακτήρισε ως κερασάκι στην τούρτα και στερεότυπα κενού περιεχομένου τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί απομονωμένου Ερτογάν.

«Στον ΟΗΕ ακούσατε τι είπε ο κ. Ερτογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση Τουρκίας, άρα και το καλώδιο, ποια ήρεμα νερά;», διερωτήθηκε και έκανε λόγο για ήρεμα νερά μόνον στην κυβερνητική προπαγάνδα. «Αλλά όταν μια εξωτερική πολιτική βασίζεται στην προπαγάνδα να τα αποτελέσματα», τόνισε.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως «πλυντήριο ποινικών ευθυνών» ούτε να μετατρέπεται η εξεταστική επιτροπή σε παρωδία με επιλεκτικές καταθέσεις.

«Λέγατε ότι εξεταστική δεν φέρνει αποτελέσματα και είδατε ως λύση την πρόσκληση νεκρών αντί για ζωντανών που κατέκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», διερωτήθηκε κάνοντας λόγο για προσβολή της νοημοσύνης.

«Δεν θα έρθει στενός ο συνεργάτης του που ήξερε για τις επισυνδέσεις, η κυρία με τη Ferrari, δεν θα έρθουν οι κολλητοί της γαλάζιας συμμορίας, ντροπή σας, προσβάλλετε μνήμη και νοημοσύνη μας», τόνισε και μίλησε για κράτος φέουδο.

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, κατήγγειλε την αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι σε ένα θεμελιώδες δικαίωμα, καλώντας τους βουλευτές να σταθούν ανθρώπινα, ως γονείς, δίπλα σε έναν άνθρωπο που δίνει αγώνα ζωής. Χαρακτήρισε μάλιστα, προσχηματική την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, θυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε άλλες περιπτώσεις παρενέβη προσωπικά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Εργαλειοποιείτε τη Δικαιοσύνη και όταν οι αποφάσεις της δεν σας βολεύουν, απλώς δεν τις εφαρμόζετε», υπογράμμισε. Κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να μπει τέλος σε ένα καθεστώς που δεν σέβεται τον πολίτη, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής το συντομότερο δυνατόν.

