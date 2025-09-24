search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

24.09.2025 18:19

Νίκος Δένδιας: Έως την 28η Οκτωβρίου «θα φανεί πού βρισκόμαστε και πού πάμε»

nikos dendias

Μήνυμα ότι στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου «θα φανεί πού βρισκόμαστε και πού πάμε», έστειλε ο Νίκος Δένδιας υπεραμυνόμενος των κινήσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας και ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Ιταλία για να υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τις φρεγάτες Bergamini.

Στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου για την απόκτηση μιας 4ης φρεγάτας Belharra και την αναβάθμιση των τριών που ήδη διαθέτει η χώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανάφερε ότι το μνημόνιο με την Ιταλία δεν αφορά άμεση αγορά, αλλά την έναρξη διαπραγματεύσεων, καθώς έχει ολοκληρωθεί η επιθεώρηση των πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό. Όπως εξήγησε, η Ιταλία μπορεί να διαθέσει αρχικά δύο πλοία και στη συνέχεια άλλα δύο, αν υπάρξει συμφωνία – κάτι που θα αποτελέσει «τεράστια επιτυχία», αφού θα οδηγήσει στη δημιουργία του ισχυρότερου και πιο σύγχρονου Πολεμικού Ναυτικού που είχε ποτέ η χώρα.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η 4η φρεγάτα Belharra θα είναι εξοπλισμένη με στρατηγικούς πυραύλους, ενώ την ίδια δυνατότητα θα αποκτήσουν μελλοντικά και οι τρεις υπάρχουσες φρεγάτες μετά την αναβάθμισή τους. Όπως είπε, «για πρώτη φορά θα μπορούμε να καλύψουμε την απόσταση Κρήτης – Κύπρου» και να αντιμετωπίσουμε ακόμη και σμήνη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Για την αναβάθμιση των υφιστάμενων πλοίων επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες μορφές απειλής που ήδη δοκιμάζονται σε εμπόλεμες συγκρούσεις. «Δεν αρκούν πλέον οι Standard 2 – θα ήταν εγκληματικό να επιμείνουμε σε αυτά», τόνισε χαρακτηριστικά.

