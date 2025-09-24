Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος και μετά και την ακύρωση της συνάντησης με τον τούρκο πρόεδρο Ερτογάν μίλησε για «αρνητική εξέλιξη που οφείλεται σε προχειρότητα και ελλιπή προετοιμασία».

«Επισημαίνουμε ακόμα μία φορά ότι η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάσταση εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο. Διαψεύδονται οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις της δήθεν απομόνωσης της Τουρκίας», είπε για να συμπληρώσει ότι απαιτείται αλλαγή στην εξωτερική πολιτική και να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ για την γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στηλίτευσε και την αδιαφορία της κυβέρνησης στο αίτημα γονιών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών των παιδιών τους και με αφορμή την απεργία του Πάνο Ρούτσι τόνισε ότι ο πατέρας αυτός ζητάει το αυτονόητο.

«Η κραυγή αγωνίας ενός γονέα μας συγκλονίζει όλες και όλους. Η κοινωνία στέκεται στο πλευρό του, τον στηρίζει και ζητά να δοθούν απαντήσεις. Μαζί με την κοινωνία στεκόμαστε ξεκάθαρα δίπλα του. Ζητήσαμε, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, την προηγούμενη Πέμπτη, να αποδεχτεί η κυβέρνηση το αίτημα. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω», είπε και μίλησε για δικαιολογίες και υπεκφυγές της ηγεσίας του Αρείου Πάγου. «Η Πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί, είναι ηθική υποχρέωση της να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι, η υποκρισία και η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση», σημείωσε.

Δριμεία ήταν η κριτική και για ζητήματα ακρίβειας με την κυβέρνηση, όπως είπε, να βάζει πλάτη σε καρτέλ και υπερκέρδη.

Αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε την κυβέρνηση ότι αρνήθηκε να δεχθεί την κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη αλλά και κρίσιμων μαρτύρων, όπως οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης». «Επιλέξατε να αποκλείσετε τις γαλάζιες ακρίδες, τα δικά σας παιδιά, και προτείνατε μακαρίτες, πόσο ακόμη θα εξαπατάτε τον λαό; Πόσα σκάνδαλα ακόμη μπορεί να αντέξει η Ελλάδα;», διερωτήθηκε και τόνισε πως «υπάρχει άλλος δρόμος, αν αθροίσουμε δυνάμεις, στη βάση της κοινωνίας, συνθέτοντας και όχι διαιρώντας».

