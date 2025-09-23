Γιατί ακυρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Τι λέει η Ελλάδα, τι ισχυρίζονται οι Τούρκοι – Το αυριανό πρόγραμμα των δύο ηγετών

Την δική τους εκδοχή για τους λόγους που ακυρώθηκε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δίνουν τα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία σε αντίθεση με τα ελληνικά ρίχνουν την ευθύνη στην Αθήνα.

Σε άρθρο της η Millyet αναφέρει πως σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο, η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.

Ο λόγος για την αναβολή αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Προέδρου Ερντογάν σε συνάντηση Αράβων και Ισλαμιστών ηγετών στη Νέα Υόρκη , η οποία είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα. Η συνάντηση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στο Τουρκικό Μέγαρο. Επιτεύχθηκε συμφωνία για τον ορισμό νέας ημερομηνίας για τη συνάντηση τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο όπως αναφέρει η Milliyet, το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Ο Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, κύριος Σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Ερντογάν, επιτεύχθηκε συμφωνία για την έκδοση δήλωσης μετά από μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση κατά παράβαση της συμφωνίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.

Αυτό που αναζητούν τώρα οι δυο αντιπροσωπείες είναι διαθέσιμη ώρα για να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών. Και με δεδομένο ότι η αυριανή ημέρα στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν είναι κενή ενόψει και της συνάντησης που θα έχει την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα δείχνουν Τετάρτη.

Οι δυο αντιπροσωπείες καταβάλλουν προσπάθεια προσδιορισμού της συνάντησης για την Τετάρτη ακόμα κι αν χρειαστεί η Τουρκική πλευρά να μεταθέσει κάποιο άλλο προγραμματισμένο ραντεβού του προέδρου της.

Το πρόγραμμα Ερντογάν της Τετάρτης

11:00 π.μ. Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

1:00 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών)

2:00 μ.μ. Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών/Αίθουσα Συμβουλίου Επιτροπείας)

3:30 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong

(Τοποθεσία: Türkevi, 10ος Όροφος)

4:30 μ.μ. Συνάντηση με Τούρκους Εκπροσώπους Τύπου

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

18:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη για την Τετάρτη

Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αύριο Τετάρτη έχει τις εξής προγραμματισμένες συναντήσεις:

Στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναζητούν Αθήνα και Άγκυρα – Πώς φτάσαμε στην αναβολή, το παρασκήνιο

«Δεν θα απολογηθούμε εμείς» λέει ο Μαρινάκης για την αναβολή του τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν