ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

24.09.2025 10:08

Δικαιολογίες που δεν στέκουν, από Μαξίμου και ΥΠΕΞ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

24.09.2025 10:08
MHTSOTAKHS-ERDOGAN6

Η γραμμή του Μαξίμου για την αναβολή και κατά τα φαινόμενα ακύρωση τελικά της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, θα έλεγα ότι έχει μερικά προβληματάκια.

Για την ακρίβεια δεν είναι «γραμμή», αλλά σπασμωδικές δικαιολογίες και υπεκφυγές.

Μία άποψη που έχει διοχετεύσει η κυβέρνηση είναι ότι «ευτυχώς που αναβλήθηκε, μας βόλεψε, διότι θα εμφανιζόταν μετά ο Ενρτογάν στον Τραμπ λέγοντας ότι όλα είναι καλά στο Αιγαίο».

Αν είναι όμως έτσι, γιατί η Αθήνα συμφώνησε να γίνει η συνάντηση πριν την επίσκεψη Τραμπ στον Λευκό Οίκο; Και αφού ήταν τόσο βολική η συνάντηση για τον Ερντογτάν, γιατί την ανέβαλε/ακύρωσε ο ίδιος και όχι η Αθήνα; Δεν κολλάει λοιπόν το επιχείρημα αυτό.

Μία δεύτερη διαρροή είναι ότι ο Ερντογάν ανέβαλε/ακύρωσε τη συνάντηση ενοχλημένος από τις κινήσεις, λέει, της Αθήνας (Chevron, θαλάσσια πάρκα και άλλα… τέρατα).

Μα, αν ήταν ενοχλημένος γιατί συμφώνησε σε συνάντηση; Οι κινήσεις αυτές της Αθήνας ήταν γνωστές πριν κανονιστεί η συνάντηση. Εκτός κι αν το έκανε… επίτηδες για να εκθέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Ήταν δηλαδή οργισμένος, κανόνισε τη συνάντηση και μετά την ανέβαλε/ακύρωσε για τον… εκθέσει, παίρνοντας εκδίκηση για τις φοβερές κινήσεις της Αθήνας. Κάπως δηλαδή σαν… σαδιστικό κόλπο.

Προφανώς, ούτε αυτή η δικαιολογία στέκει.

Μάλλον πρέπει να βρουν ένα καλό λόγο και να κάνουν μία πιο σωστή ανάλυση εκεί στο Μαξίμου και στο ΥΠΕΞ για τα όσα (δεν) συνέβησαν στη Νέα Υόρκη.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά για να μην ξανασυμβεί κάτι κάτι περίεργο και τρέχουν πάλι…

