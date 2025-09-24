Σύγχυση για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πολύ δύσκολη η πραγματοποίησή της, λένε κυβερνητικές πηγές

Ενώ μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης οι αποστολές της Ελλάδας και της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη προσπαθούσαν να βρουν το χρυσό «κενό» στα προγράμματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έστω και την ενδεκάτη ώρα η αναβληθείσα συνάντηση των δύο ηγετών, στην Αθήνα επικρατούσε προβληματισμός για την αναβολή αυτή και τα όσα ακολούθησαν.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, η ελληνική πλευρά ενημέρωσε ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο έβαινε προς αναβολή κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωνε το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση με αντικείμενο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα θα πραγματοποιείτο στις 9:30 ώρα Ελλάδας, δηλαδή, μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και η ελληνική πλευρά συναίνεσε στην αναβολή της συνάντησης, αν και οι Τούρκοι, που ζήτησαν την αναβολή, δεν φαίνεται να φρόντισαν να βρουν νέα ημέρα και ώρα για την πραγματοποίησή της.

Ωστόσο, τα πράγματα περιέπλεξε δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, με το οποίο η Άγκυρα εμφανιζόταν να… ζητάει και τα ρέστα. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστήριζε ότι εξαρχής ήταν η Αθήνα που είχε ζητήσει τη συνάντηση. Ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα και, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. Όμως, λέει η Milliyet, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας, με αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, ανώτατη κυβερνητική πηγή δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι «κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Από την πλευρά του, επιχειρώντας να εξηγήσει τι έγινε στη Νέα Υόρκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο One, δήλωσε ότι «προηγήθηκε προφανώς η συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς – μεταξύ άλλων συναντήσεων που έχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός – και κλείστηκε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο για τις 2 ώρα Νέας Υόρκης, άρα 9 ώρα Ελλάδος σήμερα (σ.σ. χθες). Χθες (σ.σ. προχθές) ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες – μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Συνέπεσε και ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η ημέρα και η ώρα συνάντησης σε μία αυριανή (σ.σ. σημερινή) συνάντηση».

Αναφερόμενος δε σε αιχμηρά σχόλια της αντιπολίτευσης για την αναβολή (ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για «δείγμα ερασιτεχνισμού, η Ρένα Δούρου μίλησε για «τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης» και ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι ο πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητος και από τον Τραμπ και από τον Ερντογάν), ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ – ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε».

Σημειώνεται, πάντως, ότι η διαβόητη συνάντηση του Τραμπ με Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες πραγματοποιήθηκε, αν και με σημαντική καθυστέρηση – περίπου μιας ώρας – λόγω των πολλών διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Εν πάση περιπτώσει, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το όλο πράγμα θα αξιολογηθεί μετά την επιστροφή του Κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα από τη Νέα Υόρκη, είτε πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Ερντογάν είτε όχι. Η κυβέρνηση, πάντως, καθιστά σαφές ότι η αναβολή έγινε με ευθύνη της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία, με διάθεση συνεργασίας αλλά και διατηρώντας αμετακίνητες τις «κόκκινες γραμμές» της.