Νέα Υόρκη: Και ο Ερντογάν έπεσε θύμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Σε… αναμονή ο Τούρκος πρόεδρος (Video)

Viral έγινε το χθεσινό επεισόδιο στη Νέα Υόρκη, όταν η αστυνομία υποχρέωσε τον Γάλλο πρόεδρο να περιμένει να περάσει μια αυτοκινητοπομπή, με αποτέλεσμα ο Εμανουέλ Μακρόν να τηλεφώνήσει στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, και να τον ρωτήσει αν ήταν εκείνος που περνούσε.

Μπορεί ο Μακρόν να το πήρε στην πλάκα, αλλά φαίνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έπεσε κι αυτός θύμα αναμονής για να περάσει αυτοκινητοπομπή, δεν το είδε με το ίδιο μάτι, αν και προφανώς υπάκουσε.

Όπως γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο Τούρκος πρόεδρος κατευθυνόταν προς το «Σπίτι της Τουρκίας» όταν νεοϋορκέζοι αστυνομικοί έκαναν σήμα να σταματήσει ο ίδιος και η συνοδεία του, όπερ και εγένετο, διότι… δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα.

