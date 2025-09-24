Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

Τη «Γαλάζια Πατρίδα» θυμήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου με αφορμή τον στολίσκο της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που πλέει προς τη Γάζα.

Μετά τις καταγγελίες μελών του, για επίθεση που δέχτηκαν πλοία του στολίσκου από drones στα ανοιχτά της Κρήτης, ο Νταβούτογλου κάλεσε το πολεμικό ναυτικό της χώρας του να συνοδεύσει τον στολίσκο όταν εισέλθει στη «Γαλάζια Πατρίδα» ανατολικά της Κρήτης, ζητώντας μάλιστα να παρεμβαίνει σε κάθε είδους επίθεση απέναντι σε Ισραηλινούς.

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε «Γαλάζια Πατρίδα». Ο τουρκικός στόλος πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο Sumud από την στιγμή που θα εισέλθει στη γραμμή αυτή και να τον προστατεύει απέναντι από κάθε είδους επίθεση. Αυτό αποτελεί τόσο ανθρωπιστικό καθήκον όσο και στρατηγική κίνηση που θα υποστηρίξει την αξίωσή μας για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εξάλλου, η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται στο στολίσκο είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο» είπε ο Νταβούτογλου.



«Βάσει του άρθρου 117 του Συντάγματός μας, αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πνευματική υπόσταση της Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης, να δώσει εντολή στο ναυτικό μας, με τρόπο που να επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας, προκειμένου να συνοδεύσει το στολίσκο Sumud και να παρεμβαίνει σε κάθε είδους επίθεση, ώστε να μην επιτραπεί στους Ισραηλινούς γενοκτόνους να πετούν ακόντια (sic) στη Μεσόγειο, που κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη» πρόσθεσε ο Νταβούτογλου.

Σημειώνεται πως το ελληνικό Λιμενικό ενημέρωσε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, πως έφτασε στο σημείο, μαζί με δύναμη της Frontex, ωστόσο από τις έρευνες που έκανε, δεν διαπίστωσε ζημιές σε πλοία του στόλου.



Την ίδια ώρα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι ήδη έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla.

H φρεγάτα έπλεε βορεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της αποστολής «Ασφαλής Θάλασσα». Όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός, «ο στόχος είναι η Fasan να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο“. Στην αποστολή συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού μεταβαίνει ήδη στην περιοχή και, όπως ειπε ο Κροζέτο, «ενημερώθηκε σχετικά ο στρατιωτικός ακόλουθος της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ιταλία».

