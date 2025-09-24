search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

24.09.2025

Μαύρη Θάλασσα: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ -Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη (Video)

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη-λιμάνι Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές με αναρτήσεις στην εφαρμογή Telegram.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης ανακοίνωσε ότι στην πόλη Νοβοροσίσκ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την περιοχή του Κρανσοντάρ.

Τα γραφεία της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στην πόλη επλήγησαν από την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο υπάλληλοι, ανακοίνωσε η κοινοπραξία.

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της κοινοπραξίας στην τοποθεσία Yuzhnaya Ozereyevka, που βρίσκεται στον κόλπο της πόλης Νοβοροσίσκ, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο τερματικός φορτώνει το αργό πετρέλαιο Blend της Κοινοπραξίας που προορίζεται για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της.

Οι αρχές της περιοχής του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, ανέφεραν ότι το λιμάνι Τουαπσέ στη Μαύρη Θάλασσα απειλείται από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones και έδωσαν εντολή στους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την παράκτια ζώνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

