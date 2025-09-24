Μαύρη Θάλασσα: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ -Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη (Video)

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη-λιμάνι Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό έξι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές με αναρτήσεις στην εφαρμογή Telegram.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης ανακοίνωσε ότι στην πόλη Νοβοροσίσκ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ukraine has just attacked Civillian buildings and a hotel in Novorossiysk.



Drones struck the city centre in the middle of the day. Unfortunately, there are casualties. Preliminary information reports two dead and many injured pic.twitter.com/Djxg2dwOf4 — Chay Bowes (@BowesChay) September 24, 2025

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την περιοχή του Κρανσοντάρ.

Russian media report that a state of emergency has been declared in Novorossiysk, and in Sochi — evacuation from beaches due to the UAV threat.



Everything is "going according to plan." pic.twitter.com/Yq1iOo7wg2 — WarTranslated (@wartranslated) September 24, 2025

Τα γραφεία της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στην πόλη επλήγησαν από την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο υπάλληλοι, ανακοίνωσε η κοινοπραξία.

Unknown drones attacked #Novorossiysk: the Black Sea Fleet base was hit 🔥🔥🔥



Local authorities report dead and wounded katsaps. pic.twitter.com/XJRGHtdtG5 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 24, 2025

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της κοινοπραξίας στην τοποθεσία Yuzhnaya Ozereyevka, που βρίσκεται στον κόλπο της πόλης Νοβοροσίσκ, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο τερματικός φορτώνει το αργό πετρέλαιο Blend της Κοινοπραξίας που προορίζεται για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές.

‼️‼️🇺🇦🔥🇷🇺 BREAKING – As a result of the Ukrainian drone attack, the situation in Novorossiysk port is severe — reports indicate that several people have been killed and Russian strategic oil and gas infrastructure has been destroyed.



See the latest updates with us: @visionergeo https://t.co/YQkVn8kmkq pic.twitter.com/VcMi8K90jF — Visioner (@visionergeo) September 24, 2025

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της.

Οι αρχές της περιοχής του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, ανέφεραν ότι το λιμάνι Τουαπσέ στη Μαύρη Θάλασσα απειλείται από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones και έδωσαν εντολή στους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την παράκτια ζώνη.

