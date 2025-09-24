Ο Τραμπ «νίπτει τας χείρας του» – Τι σηματοδοτεί η «στροφή» του «μετρ της ασάφειας» στο ουκρανικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αλλάζει στάση σε ένα από τα βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της προεδρίας του την Τρίτη, εγκαταλείποντας την πάγια θέση του να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη για να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία και δηλώνοντας πλέον ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρώπης, είναι «σε θέση να πολεμήσει και να ανακτήσει το σύνολο της επικράτειάς της».

Η στροφή 180 μοιρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν μια στροφή που σου γύρισε το… κεφάλι, γράφουν οι New York Times. Ο Τραμπ δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση για την αιφνιδιαστική στροφή του, αν και αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονταν ότι αποστασιοποιούμενος από τον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος νίπτει τας χείρας του για μια σύγκρουση που κάποτε υποσχέθηκε να λύσει σε μέρες ή εβδομάδες. Στους οκτώ μήνες της θητείας του, ο Τραμπ έχει αλλάξει πολλές φορές θέση στο θέμα της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα το Politicο επισημαίνει ότι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούν να «αποκωδικοποιήσουν» το μήνυμα Τραμπ, με κριτήριο ότι «αλλάζει συχνά τη θέση του», ως μετρ της «στρατηγικής ασάφειας». «Ο Τραμπ υπονοεί ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο ανακτώντας εδάφη και στέλνει φιλοευρωπαϊκό μήνυμα υποτιμώντας παράλληλα ως «χάρτινο τίγρη» τη Μόσχα. Αναιρεί για μία ακόμη φορά τα λεγόμενά του, αφού, κατά τη διάρκεια της επίσημης ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Ευρώπη ότι οδεύει στην καταστροφή της και είχε επιπλήξει μέλη του ΝΑΤΟ επειδή ξεδιάντροπα συνέχιζαν να αγοράζουν ρωσικά καύσιμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Τραμπ άλλαξε σημαντικά τη ρητορική του για τη Ρωσία – χωρίς να έχει δεσμευτεί ρητά για συγκεκριμένη δράση των ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι ως απάντηση το Κρεμλίνο υιοθέτησε έναν αξιοσημείωτα απαισιόδοξο τόνο μιλώντας για μηδενικό αποτέλεσμα στην επαναπροσέγγιση Ρωσίας-ΗΠΑ. Μάλιστα, χλευάζοντας το υποτιμητικό σχόλιο του Τραμπ για ρωσική «χάρτινη τίγρη» η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ «ως επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για την αύξηση της τιμής του αμερικανικού πετρελαίου».

Σύμφωνα με το BBC, το μόνο αξιοσημείωτο στη δήλωση Τραμπ είναι η δέσμευση του από το Truth Social να συνεχίσει να προμηθεύει όπλα στο ΝΑΤΟ για να κάνει το ΝΑΤΟ ό,τι θέλει με αυτά, μια προφανής αναφορά σε έναν νέο μηχανισμό που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Η Telegraph αναφέρει ότι η δήλωση του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακή διαχείριση παρά με ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής. Δεν προαναγγέλλει νέα στήριξη στην Ουκρανία ούτε αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας και απλώς μεταθέτει το βάρος σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ, περιοριζόμενος να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων στους συμμάχους, μια στάση που δύσκολα ανατρέπει τις ισορροπίες. Έχοντας επενδύσει το κύρος του στη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα και στη φιλοδοξία να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, ο Τραμπ φαίνεται να ανακαλύπτει το αυτονόητο: το τέλος ενός πολέμου είναι πολύ πιο περίπλοκο απ’ όσο πίστευε. Και πλέον δείχνει να έχει κουραστεί.

Το πρακτορείο Reuters επικαλείται διπλωματικές πηγές, που βλέπουν «μια ακόμη δραματική στροφή 180 μοιρών, η οποία μπορεί να μην διαρκέσει πολύ».

🇺🇸 US President Donald #Trump said on Tuesday that he believed 🇺🇦 #Ukraine could win back all territory lost to 🇷🇺 #Russia. This marks a major turnaround for Trump, as he has previously shown lukewarm support for #Kyiv.



FRANCE 24's Ellen Gainsford has more 👇 pic.twitter.com/9tXVipowOD September 24, 2025

Οι New York Times γράφουν ότι μετά την τρίωρη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Β. Πούτιν, στην Αλάσκα πριν από περισσότερες από πέντε εβδομάδες, επέμεινε ότι ο κ. Ζελένσκι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να κάνει μια συμφωνία, παραχωρώντας εδάφη στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο γείτονά του.Τον Φεβρουάριο, επέκρινε τον Ζελένσκι επειδή επιμένει στην αμερικανική βοήθεια, φωνάζοντάς του στο Οβάλ Γραφείο: «Δεν έχεις τα χαρτιά». Την άνοιξη, έδειξε τον κ. Πούτιν, εξαιρώντας τον από τους δασμούς. Αυτό το καλοκαίρι, του έστρωσε ένα κόκκινο χαλί στην Αλάσκα.

Τώρα, ακουγόταν σαν να τάσσεται εκ νέου υπέρ της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα έπαιρνε κάτι σαν δεύτερη θέση, καταλήγοντας: «Εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα».

Ο Τραμπ δεν εξήγησε ποτέ γιατί πιστεύει τώρα ότι η Ουκρανία, η οποία χάνει συνεχώς εδάφη τον τελευταίο χρόνο, θα μπορούσε ξαφνικά να τα ανακτήσει.

Ώρες αφότου δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να «κερδίσει» τους Ρώσους, ίσως ακόμη και να πάρει εδάφη πέρα ​​από τα όριά της, διαψεύστηκε από τον ίδιο του τον υπουργό Εξωτερικών και υπηρεσιακό σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν μπορεί να τελειώσει στρατιωτικά» και προέβλεψε ότι «θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επαναφέροντας την προηγούμενη θέση του Τραμπ.

Στην Αλάσκα, ο Τραμπ είχε υιοθετήσει παρόμοια θέση, υποσχόμενος μάλιστα να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Είχε απορρίψει την ιδέα να πιέσει τον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός, δηλώνοντας ότι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία θα ήταν πιο μόνιμη λύση.

Μαζί με τον Ρούμπιο, ο Τραμπ βρισκόταν ακόμη και σε συζητήσεις με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με τη δημιουργία κάποιου είδους δύναμης ασφαλείας μετά την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, μια δύναμη που, όπως έλεγε, θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, για την προστασία μιας «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία.

Αλλά την Τρίτη, μετά την σχεδόν ωριαία ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία αναφέρθηκε μόνο εν συντομία στη σύγκρουση στην Ουκρανία που απασχολεί αδιάκοπα τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ο Τραμπ εγκατέλειψε αυτή τη στρατηγική.

Εμφανώς απογοητευμένος από τον Πούτιν, ο οποίος τον ντρόπιασε επειδή δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τις οποίες ο Τραμπ επέμεινε ότι είχαν συμφωνήσει, ο Τραμπ έγραψε μια μακροσκελή ανάρτηση για τις οικονομικές και στρατηγικές δυσκολίες της Ρωσίας. «Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα», είπε, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κεφαλαία γράμματα. «Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία».

Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του Πούτιν είναι μια «χάρτινη τίγρης» (Ο Πεσκόφ του απάντησε πως «είμαστε αρκούδα» και δεν υπάρχουν χάρτινες αρκούδες)- το αντίστροφο από το πώς είχε περιγράψει το πυρηνικά οπλισμένο ρωσικό κράτος στο παρελθόν. Έγραψε επίσης για τις ουρές για καύσιμα και στα τεράστια ποσά που δαπανά η Μόσχα για τον πόλεμο. «Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΟ οικονομικό πρόβλημα», τόνισε.

Αλλά όλα αυτά ίσχυαν και πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα. Και ο Τραμπ δεν εξήγησε ποτέ γιατί πιστεύει τώρα ότι η Ουκρανία, η οποία χάνει συνεχώς εδάφη, θα μπορούσε ξαφνικά να τα ανακτήσει.

Όπως σημείωσε ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ στη Νέα Υόρκη για τις συναντήσεις των Ηνωμένων Εθνών, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να κερδίσει έδαφος όταν η αμερικανική βοήθεια προς τη χώρα ήταν στο αποκορύφωμά της και οι Ρώσοι δεν είχαν συγκεντρώσει μεγαλύτερη δύναμη.

Ούτε ο Τραμπ προσφέρθηκε να αποκαταστήσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, λέγοντας απλά: «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όπλα στο ΝΑΤΟ για να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτά».

Ενώ η δήλωση του Τραμπ έδωσε την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ λειτουργούν με τη δική τους λογική, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ διοικούνται από έναν Αμερικανό στρατηγό που έχει επίσης τον τίτλο του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης, μια θέση που κατέχει επί του παρόντος ο Στρατηγός Alexus G. Grynkewich.

Αλλά οι αποφάσεις σχετικά με το πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις της συμμαχίας του ΝΑΤΟ – με επικεφαλής τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία – και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη, θεώρησε πως η καλύτερη στρατηγική του ήταν να καλωσορίσει τα νέα και να επαινέσει τον Τραμπ, με τον οποίο είχε συγκρουστεί δημοσίως τον περασμένο Φεβρουάριο. Τότε, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τον είχαν επικρίνει επειδή, όπως υποστήριζαν, δεν έδειχνε αρκετή ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι είπε για τον Τραμπ: «Νομίζω ότι βρίσκεται πιο κοντά πλέον στην πραγματικότητα της κατάστασης». Μιλώντας στα αγγλικά σε δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι αποκάλεσε τον Τραμπ «game-changer».

Μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να καταστεί σαφές εάν η δήλωση του κ. Τραμπ ισοδυναμεί με κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα και για ποια πλευρά στη σύγκρουση. Και υπάρχουν σενάρια στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν το δικαίωμα να καταρρίπτουν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους. Στην Εσθονία, την προηγούμενη εβδομάδα, ρωσικά μαχητικά φέρονται να παρέμειναν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της χώρας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ΝΑΤΟ κατήγγειλε πως ρωσικά drones είχαν διεισδύσει βαθιά στην Πολωνία, γεγονός που ο Τραμπ έσπευσε να αποδώσει σε «λάθος».

Αλλά όταν ο Τραμπ πιέστηκε από δημοσιογράφους για το εάν θα υποστήριζε τους συμμάχους του εάν βρεθούν σε μια αεροπορική σύγκρουση πάνω από έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε ότι «εξαρτάται από τις περιστάσεις».

Ένα από τα πολλά άγνωστα στοιχεία τώρα είναι το πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν στην αλλαγή στάσης του Τραμπ. Είχε σαφώς υπολογίσει, μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε το θάρρος για μια συνεχιζόμενη σύγκρουση και κανένα ενδιαφέρον να χαρίσει κι άλλ δισεκατομμύρια στην ουκρανική υπόθεση ή να επιτρέψει σε Αμερικανούς στρατιώτες να ενταχθούν σε μια ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Έτσι, μπορεί να βρει παρηγοριά στην υποχώρηση του Τραμπ, ακόμη και αν ο Αμερικανός πρόεδρος τελικά εκφράζει κάποια υποστήριξη για την Ουκρανία. Ή ο Πούτιν μπορεί να αποφασίσει να εντείνει τις επιθέσεις και τις απειλές του, θεωρώντας ότι ο χρόνος και η υπεροχή δυνάμεων θα ευνοήσουν τη Ρωσία.

Ξεχειλίζει «ειρωνεία» ο Πεσκόφ: Δεν είμαστε τίγρης, είμαστε αρκούδα – Έχετε δει ποτέ «χάρτινη αρκούδα»;

Δηκτικά σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά και τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πως η Ρωσία – λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου και των οικονομικών προβλημάτων – είναι πλέον μια «χάρτινη τίγρης», ο Ντμίτρι Πεσκόφ αστειεύτηκε λέγοντας πως η Ρωσία παραδοσιακά συγκρίνεται περισσότερο με αρκούδα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη ρωσική οικονομική εφημερίδα RBK, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρης. Συνήθως συνδέεται με την αρκούδα. Και δεν υπάρχουν “χάρτινες αρκούδες”, η Ρωσία είναι πραγματική αρκούδα».

The Kremlin's response to Donald Trump's remarks about Russia at the UN. Dmitry Peskov: Russia is not a “paper tiger,” but a real bear. pic.twitter.com/PRcC0ijOdL — Defence24com (@Defence24eng) September 24, 2025

Μιλώντας για τη ρωσική οικονομία, πρόσθεσε ότι έχει προσαρμοστεί στην εξελισσόμενη σύγκρουση και όχι μόνο έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της αλλά προμηθεύει και τον στρατό με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ωστόσο παραδέχτηκε πως βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται από τις άνευ προηγουμένου δυτικές κυρώσεις.

Ο Τραμπ είναι «επιχειρηματίας», σχολίασε με νόημα ο Πεσκόφ, αφήνοντας να εννοηθεί πως στόχος του προέδρου των ΗΠΑ είναι να οδηγήσει τον κόσμο στο να αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «εκτιμά ιδιαίτερα» τις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει στη σύγκρουση, περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση ως «θερμή».

Σχετικά με τις συνομιλίες Ρωσίας – ΗΠΑ, ο Πεσκόφ δήλωσε πως προχωρούν αργά, επειδή η Ουάσιγκτον συνδέει την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων με την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε ειρηνική διευθέτηση, ενώ η κατάσταση στο πεδίο για το Κίεβο «επιδεινώνεται». «Η δυναμική δείχνει ότι όσοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν σήμερα, θα βρεθούν σε πολύ χειρότερη θέση αύριο ή μεθαύριο», προειδοποίησε.

Με φόντο και τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως το Κίεβο «μπορεί να πολεμήσει και να ανακτήσει ολόκληρη την Ουκρανία εφόσον συνεχίζεται η στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «δεν υπάρχει εναλλακτική για τη Ρωσία πέρα από τη συνέχιση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία».

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Συγκεκριμένα είπε πως είναι «μεγάλο λάθος» η «πεποίθηση» ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

«Υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι», υποστήριξε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις», διαβεβαίωσε.

