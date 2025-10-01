search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 11:56
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.10.2025 10:40

Κύμα… συμπαράστασης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για τα… 3000 ευρω

01.10.2025 10:40
latinopoulou

Κύμα συμπαράστασης και… συμπάθειας έχει προκαλέσει το πενιχρό πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπουλου.

Αναλυτικότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου – που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024 – εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ που είχε βγει η Αφροδίτη Λατινοπούλου  έλεγε με απολογητικό ύφος: «Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μουταξίδια δεν πήγαιναδεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα, δεν υπήρχε ενοίκιο, δεν υπήρχαν έξοδα άλλα».

Η ίδια είπε πως δεν επρόκειτο για έσοδα, αλλά για το κέρδος της χρονιάς της, βαφτίζοντας «επιχειρηματική δραστηριότητα» την εργασία της με μπλοκάκι αγνοώντας προφανώς ότι αν μπερδεύεις τα έσοδα με το κέρδος, δεν μπορείς όχι μια χώρα να διαχειριστείς, αλλά ούτε το σπίτι που κατοικείς.

Και όσον αφορά την κλάψα της Λατινοπούλου πως δεν πήγαινε διακοπές και δεν έβγαινε έξω η ερωτηση ειναι μία: «Ποιος πλήρωσε τα προεκλογικά της έξοδα, τις συγκεντρώσεις και τα ταξίδια πριν τις κάλπες του 2023;».

Οπως και να έχει πολλοι προσφέρθηκαν να κάνουν μέχρι και… έρανο για να την βοηθήσουν.

