Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

Στην Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της – προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ – Δανίας, θα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κύριο αντικείμενο την άμυνα της Ευρώπης και στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, παρότι άτυπη, καθώς θα αποτελέσει βασικό προπαρασκευαστικό στάδιο για το… κανονικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Οκτωβρίου, όπου θα παρουσιασεί και ο Οδικός Χάρτης 2030 για την άμυνα. Το ενδιαφερον για την Ελλάδα στην παρούσα φάση εντοπίζεται σε δύο σημεία: την ισομερή ενίχυση της άμυνας των χωρών-μελών της ΕΕ που βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εργαλείο SAFE.

Όσον αφορά στη πρώτο ζήτημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές, προσθέτοντας ότι τα σύνορα της Ένωσης δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θυμίσει την πρόταση που είχε υποβάλει, τον Μάιο του 2024, από κοινού με τον Πολωνό ομόλογό του, Ντόναλντ Τουσκ, για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Κοπεγχάγη.

Όσον αφορά στο SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, οι θέσεις της Αθήνας είναι από καιρό γνωστές και… απαράλλαχτες: η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί με πόλεμο (casus belli) ένα κράτος – μέλος της ΕΕ (και του ΝΑΤΟ) να διεκδικήσει ευρωπαϊκά κονδύλια και μάλιστα για τον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της άμυνας.

Τα ίδια αναμένεται να επαναλάβει ο πρωθυπουργός στους λοιπούς ηγέτες της ΕΕ αν – όταν – τεθεί το θέμα, καθώς στην άτυπη σύνοδο αναμένεται να ανοίξει ολόκληρη η ατζέντα της Ένωσης για την άμυνα, από την Ουκρανία και τα αντιdrone συστήματα, μέχρι τις προθέσεις των ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και συνολικά το πρόγραμμα ReArm Europe, που προβλέπει δαπάνες 650 δισ. ευρώ για την άμυνα της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ είχε τονίσει ότι «η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως “γκρίζο σύννεφο” πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της “γλώσσας των όπλων”».

Όσον αφορά τώρα στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ), οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Το μεταναστευτικό επίσης βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς οι πιέσεις λόγω αυξημένων ροών γίνονται πιο μεγάλες, ενώ η Αθήνα, όπως και άλλες… μεθοριακές χώρες της ΕΕ που παγίως αποτελούν χώρες πρώτης άφιξης μεταναστών αισθάνονται ότι από τις πολιτικές της Ένωσης για το θέμα λείπει η αλληλεγγύη.

Σημειώνεται, επίσης,ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι καλούν τους ηγέτες να μετάσχουν σε άτυπη συνάντηση για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, η ίδρυση του οποίου είχε προταθεί στην προηγούμενη Σύνοδο της ΕΠΚ. Λόγω της διασυνοριακής φύσης της διακίνησης των ναρκωτικών, ο στόχος είναι η ΕΠΚ να αποτελέσει την πλατφόρμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες.

