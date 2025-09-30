search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.09.2025 22:40

Εκτός γραμμής ΝΔ η Βούλτεψη για τον Μυλωνάκη: Πρέπει να έρθει στην εξεταστική επιτροπή

30.09.2025 22:40
Διαφοροποιήθηκε η Σοφία Βούλτεψη από την επίσημη κομματική γραμμή για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, η βουλευτής της ΝΔ δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης «πρέπει να έρθει στην εξεταστική επιτροπή», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις καταγγελίες του Νίκου Σαλάτα ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι καρατομήθηκε με «εντολή Μαξίμου» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα με εντολή του κ. Μυλωνάκη.

Η κ. Βούλτεψη δεν είναι η μόνη γαλάζια φωνή που ζητά να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης. Προ ημερών ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, είχε ζητήσει και αυτός εμμέσως την κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



