30.09.2025 17:43

Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη

30.09.2025 17:43
avgenakis_new

Εξώδικο απέστειλε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης στον πρόεδρο του “Κινήματος Δημοκρατίας” Στέφανο Κασσελάκη και αφορά τη δήλωση του κ. Κασσελάκη περί της κατάθεσης αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί δήθεν «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη  («πόθεν έσχες») για το έτος 2024.

Σε ανάρτησή του ο κ. Αυγενάκης κάνει λόγο για «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» από τη μεριά Κασσελάκη, ζητώντας μέσω του εξωδίκου την ανάκλησή τους.

