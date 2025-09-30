Εξώδικο κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Στέφανο Κασσελάκη

Εξώδικο απέστειλε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης στον πρόεδρο του “Κινήματος Δημοκρατίας” Στέφανο Κασσελάκη και αφορά τη δήλωση του κ. Κασσελάκη περί της κατάθεσης αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί δήθεν «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του κ. Αυγενάκη («πόθεν έσχες») για το έτος 2024.

Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής… pic.twitter.com/ZWNF3K0wmE — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025

Σε ανάρτησή του ο κ. Αυγενάκης κάνει λόγο για «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» από τη μεριά Κασσελάκη, ζητώντας μέσω του εξωδίκου την ανάκλησή τους.

