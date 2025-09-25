ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε από τη ΝΔ το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική

Την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μετά και τα ανέφερε για την καρατόμησή του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκος Σαλάτας, ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση με την γαλάζια πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα.

Το θέμα έθεσε η Μιλένα Αποστολακη από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας πως η προηγούμενη άρνηση κλήσης του Γιώργου Μυλωνάκη ήταν «αδικαιολόγητη και απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική, ηθική ή πολιτική βάση για να συνεχίζει η κυβέρνηση να τον καλύπτει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ανέφερε ότι «εφόσον ο υφυπουργός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και είναι σαφές πως γνώριζε τα γεγονότα, τότε δεν έχει λόγο να αρνείται την κλήση του». Υπενθύμισε μάλιστα και δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Ανάλογη θέση πήρε και το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να ζητά ο κ. Μυλωνάκης να παραστεί «άμεσα, την ερχόμενη Τρίτη». Στο αίτημα συντάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποδεικνύοντας πως η γαλάζια πλειοψηφία μένει μόνη της.

Αρνούμενος το αίτημα της αντιπολίτευσης ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για «παρελκυστική τακτική». Ο ίδιος μάλιστα πρότεινε να εξεταστεί ενδεχομένως η κλήση του Μυλωνάκη σε… έναν μήνα, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο.

Στις αναφορές δε, βουλευτών ότι η κλήτευση Μυλωνάκη κρίνεται απαραίτητη μετά και τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στην Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Δευτέρα, ο εισηγητής της ΝΔ κάλεσε την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσει ποιοι βουλευτές της ΝΔ είπαν πως ο κ. Μυλωνάκης τους είπε πως δεν θα υπουργοποιηθουν επειδή είναι στις επισυνδέσεις. «Είστε κοινοί συκοφάντες εκτός από τυμβωρύχοι», είπε.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, δικαιολόγησε την κυβερνητική άρνηση, λέγοντας ότι «ο κατάλογος μαρτύρων θα συμπληρωθεί σε δεύτερο χρόνο».

Η πρόταση κλήτευσης του Γιώργου Μυλωνάκη απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην ψηφοφορία που έγινε.

Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ: Το Μαξίμου κρύβει τον Μυλωνάκη

Η απόρριψη του αιτήματος για κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική έγινε με εντολή Μαξίμου για να θαφτεί η αλήθεια. Αυτό σημειώνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε».

«Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια “κακιά στιγμή” Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζουν από την Κουμουνδούρου.

