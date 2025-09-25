Τέμπη: Η απεργία πείνας του Ρούτσι φοβίζει την κυβέρνηση – «Δείχνει» τη Δικαιοσύνη για την εκταφή, καμία κόντρα με συγγενείς

Και ξαφνικά η τραγωδία των Τεμπών κυριαρχεί και πάλι στην καθημερινή πολιτική επικαιρότητα με αφορμή τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του. Ο αγώνας του αποκτά δυναμική κοινωνική συμπαράσταση που φαίνεται καθημερινά μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη όπου έχει στήσει την σκηνή του.

Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τους εκπροσώπους ή τους αρχηγούς τους τον επισκέπτονται για να του συμπαρασταθούν. Και σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση πιέζεται να πάρει θέση δημοσίως επί του αιτήματός του και κατ’ αυτό τον τρόπο να δοθεί και ένα σήμα στην δικαιοσύνη προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα του.

Η σταθερή θέση της κυβέρνησης μέχρι σήμερα ότι είναι αντιθεσμικό με όποιονδήποτε τρόπο να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης μπορεί να ακούγεται θεσμικά σωστή όμως προκαλεί προβληματισμό σε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση του θέματος στην επικαιρότητα.

Και έχει επιστρέψει ο φόβος μήπως και αυτή τη φορά η ΝΔ αναγκαστεί να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις όπως έγινε την περασμένη χρονιά που υποτίμησε το θέμα και οδηγηθήκαμε στα μεγάλα συλλαλητήρια, ενώ θα μπορούσε να τις προλάβει.

Πέραν δε του γεγονότος αυτού στο πίσω μέρος του μυαλού πολλών γαλάζιων βουλευτών βρίσκεται η σκέψη του τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η υγεία του τραγικού πατέρα το επόμενο διάστημα επιδεινωθεί λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας πείνας ή συμβούν μόνιμες βλάβες σε αυτήν.

Απέναντι σε αυτό το περίπλοκο σκηνικό η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην κάνει τα ίδια λάθη του περασμένου χρόνου. Επιχειρήματα και πολιτικές τοποθετήσεις που δεν ευσταθούν ή δεν αντέχουν στην αλήθεια θα τα απαντά άμεσα και δεν θα τα αφήσει να σέρνονται προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική δυναμική εναντίον της.

Το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη

Η πρώτη απόφαση λοιπόν είναι οι άμεσες θεσμικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται και σε όλα τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση με κάθε τρόπο θέλει να ξεκαθαρίσει πως την ευθύνη για το αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι η εκταφή την έχει η δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της και σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση που δεν εμποδίζει μια τέτοια εξέλιξη.

Η δεύτερη απόφαση που έχει ληφθεί είναι να μην υπάρξει καμία αντιπαράθεση οποιουδήποτε κυβερνητικού στελέχους ή βουλευτή με οποιονδήποτε γονέα ή συγγενή θύματος των Τεμπών.

Η εμπειρία από την περσινή διαχείριση του θέματος είναι πικρή για την κυβέρνηση και όλοι θυμούνται τις επικρίσεις που δέχτηκε η Μαρία Καρυστιανού κι άλλοι γονείς από γαλάζια στελέχη.

Αυτό το λάθος σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να συμβεί ξανά και γι’ αυτό έχει καταστεί σαφές σε όλους πως οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν το απόλυτο δικαίωμα και την απόλυτη ελευθερία να πούνε ό,τι θέλουν και να παλέψουν με όποιο τρόπο νομίζουν για το δίκιο τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση πολλοί βουλευτές της ΝΔ όταν ερωτώνται σε τηλεοπτικές συζητήσεις λένε πως κατά την άποψή τους θα έπρεπε το αίτημα του κ. Ρούτση να γίνει δεκτό.

Τελευταίο παράδειγμα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Οικονόμου ο οποίος μιλώντας χθες το βράδυ στο Action 24 τόνισε ότι κατά την προσωπική του άποψη η δικαιοσύνη θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημα για εκταφή.

«Το ότι δεν απαντάμε όμως στους γονείς» λένε τα κυβερνητικά στελέχη «δεν σημαίνει ότι δεν θα απαντάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης πολλά εκ των οποίων κρύβονται πίσω από τον αγώνα των συγγενών για να κάνουν πόλεμο φθοράς στην κυβέρνηση».

Μέτωπο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σε αυτό το μήκος κύματος η κυβέρνηση θα επιτίθεται πλέον ευθέως και σε όποια κόμματα θεωρεί ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν ή να καπηλευτούν αυτό τον αγώνα για να αποκομίσουν εκλογικά οφέλη και θα τους επιρρίπτει επίσης ευθύνες ότι με πράξεις και κινήσεις επιχειρούν να παρεμποδίσουν την έναρξη διεξαγωγή της δίκης που θα ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση και θα αποδώσει τους ενόχους στην δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και πάρα αυτές τις αποφάσεις για την κυβερνητική στάση που έχουν ληφθεί, όλοι κατανοούν πως το θέμα της εκταφής πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί, να γίνει κατανοητό σε όλο το κοινωνικό σώμα τι ισχύει και τι μπορεί να αποφασιστεί διαφορετικά η κοινωνική δυναμική μπορεί και πάλι να ξεφύγει από τα ραντάρ της κυβέρνησης με πολιτικές συνέπειες αντίστοιχες της προηγούμενης χρονιάς.

