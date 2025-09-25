ΣΥΡΙΖΑ: «Πιέζει» για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με Νέα Αριστερά – Ικανοποίηση για την εκδήλωση της Παλλήνης

Σημαντική και βαρύνουσας σημασίας, χαρακτηρίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου την χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας όσον αφορά τις συνεργασίες.

Κι αυτό διότι επισημοποιεί τη στρατηγική επιδίωξη για τη συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με τη Νέα Αριστερά και διακηρύσσει το «φόρουμ διαλόγου» και σε κάθε περίπτωση, εκπέμπει ένα σήμα οργανωμένης προσπάθειας και επιτάχυνσης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κείμενο της απόφασης μιλά, πιο συγκαλυμμένα, για «κοινοβουλευτική συμπόρευση», όμως στέλεχος της Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά απλώς για κοινές πρωτοβουλίες ανάλογες με αυτές που έχουμε δει ως σήμερα.

Κι ακόμα, τη θεωρούν σημαντική για τον τρόπο που προσεγγίζεται το θέμα των συνεργασιών, εμπλέκοντας και τους «από τα κάτω», ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίηση της βάσης και μελών, τοπικών στελεχών κ.λπ. που είχαν αδρανοποιηθεί ή αποστασιοποιηθεί.

Η χθεσινή εκδήλωση στην Παλλήνη αναφέρεται ως ένα τέτοιο παράδειγμα, καθώς, όπως λένε «η αίθουσα αποδείχτηκε μικρή» αφού αρκετοί δεν κατάφεραν να μπουν και παρέμειναν εκτός της αίθουσας.

Στην εκδήλωση (πέραν του πάνελ των ομιλητών) από στελέχη έδωσαν το «παρών» ο Γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, η Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, το μέλος ΠΓ και υπεύθυνος για τα κομματικά ΜΜΕ Γιάννης Μπουλέκος, ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, ο Ανδρέας Νεφελούδης, αλλά και ο Γιάννης Δραγασάκης (επί Κασσελάκη είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ). Αλλά και πολύς κόσμος από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ ή ένα ευρύτερο προοδευτικό κοινό, που όπως λένε από την Κουμουνδούρου, αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή τη συζήτηση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παραβρέθηκε πάντως, καθώς την ώρα της εκδήλωσης βρισκόταν στη Νίκαια, σε εκδήλωση του δήμου για τους εκτελεσμένους του Μπλόκου της Κοκκινιάς και στη συνέχεια βρέθηκε στο Μοσχάτο για συναυλία -αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Ταύρου.

Αν τώρα εκτιμήθηκε ότι δεν πρέπει να φανεί πως «καπελώνεται» μια πρωτοβουλία από τα κάτω, στο μέλλον δεν αποκλείεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει το «παρών» σε τέτοιες εκδηλώσεις, πολλώ δε μάλλον που στην Πολιτική της Απόφαση η ΠΓ, αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που έρχεται από τα κάτω από προοδευτικούς πολίτες, αλλά θα λάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά της χώρας, ώστε η υπόθεση της ενότητας και των συνεργασιών να γίνει κτήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας».

