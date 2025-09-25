search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

25.09.2025 08:20

ΣΥΡΙΖΑ: «Πιέζει» για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με Νέα Αριστερά – Ικανοποίηση για την εκδήλωση της Παλλήνης

25.09.2025 08:20
katseli nea ristera

Σημαντική και βαρύνουσας σημασίας, χαρακτηρίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου την χθεσινή απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας όσον αφορά τις συνεργασίες.

Κι αυτό διότι επισημοποιεί τη στρατηγική επιδίωξη για τη συγκρότηση κοινής κοινοβουλευτικής ομάδας με τη Νέα Αριστερά και διακηρύσσει το «φόρουμ διαλόγου» και σε κάθε περίπτωση, εκπέμπει ένα σήμα οργανωμένης προσπάθειας και επιτάχυνσης από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κείμενο της απόφασης μιλά, πιο συγκαλυμμένα, για «κοινοβουλευτική συμπόρευση», όμως στέλεχος της Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά απλώς για κοινές πρωτοβουλίες ανάλογες με αυτές που έχουμε δει ως σήμερα.

Κι ακόμα, τη θεωρούν σημαντική για τον τρόπο που προσεγγίζεται το θέμα των συνεργασιών, εμπλέκοντας και τους «από τα κάτω», ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίηση της βάσης και μελών, τοπικών στελεχών κ.λπ. που είχαν αδρανοποιηθεί ή αποστασιοποιηθεί.

Η χθεσινή εκδήλωση στην Παλλήνη αναφέρεται ως ένα τέτοιο παράδειγμα, καθώς, όπως λένε «η αίθουσα αποδείχτηκε μικρή» αφού αρκετοί δεν κατάφεραν να μπουν και παρέμειναν εκτός της αίθουσας.

Στην εκδήλωση (πέραν του πάνελ των ομιλητών) από στελέχη έδωσαν το «παρών» ο Γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, η Αναπληρώτρια Γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, το μέλος ΠΓ και υπεύθυνος για τα κομματικά ΜΜΕ Γιάννης Μπουλέκος, ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος, ο Ανδρέας Νεφελούδης, αλλά και ο Γιάννης Δραγασάκης (επί Κασσελάκη είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ). Αλλά και πολύς κόσμος από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ ή ένα ευρύτερο προοδευτικό κοινό, που όπως λένε από την Κουμουνδούρου, αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή τη συζήτηση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν παραβρέθηκε πάντως, καθώς την ώρα της εκδήλωσης βρισκόταν στη Νίκαια, σε εκδήλωση του δήμου για τους εκτελεσμένους του Μπλόκου της Κοκκινιάς και στη συνέχεια βρέθηκε στο Μοσχάτο για συναυλία -αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Ταύρου.

Αν τώρα εκτιμήθηκε ότι δεν πρέπει να φανεί πως «καπελώνεται» μια πρωτοβουλία από τα κάτω, στο μέλλον δεν αποκλείεται και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει το «παρών» σε τέτοιες εκδηλώσεις, πολλώ δε μάλλον που στην Πολιτική της Απόφαση η ΠΓ, αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που έρχεται από τα κάτω από προοδευτικούς πολίτες, αλλά θα λάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά της χώρας, ώστε η υπόθεση της ενότητας και των συνεργασιών να γίνει κτήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ερντογάν: Έχω συναντηθεί μαζί του 7 φορές – Εάν κάποιες φορές αυτό που κάνουμε προκαλεί δυσφορία στη Τουρκία, c’est la vie

ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Απόφαση για πρωτοβουλίες να ξεκινήσει ο προοδευτικός διάλογος – Έμμεση αναφορά σε Τσίπρα από μέλη του οργάνου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου αποδομεί Σαλάτα μετά την κατάθεση του – «Συκοφαντικός παροξυσμός» στην Εξεταστική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapnidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης

mitsotakis-erntogan-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Μεγάρων

dei_myenergy
BUSINESS

myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:03
kapnidis new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης

mitsotakis-erntogan-12-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η άλωση ή σφαγή της Τριπολιτσάς και η ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόση ζημιά κάνει στο ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου;

1 / 3