51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή: Ο σοσιαλισμός ως απάντηση στα μεγάλα «γιατί» της εποχής

Έχοντας πίσω του 50 χρόνια ιστορίας, το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή συνεχίζει την πορεία του με την 51η διοργάνωση που μόλις χθες άνοιξε τις πύλες της στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, κορυφώνοντας έτσι τις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Σύνθημα του φετινού φεστιβάλ: «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!». Οι εκδηλώσεις του ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται σήμερα, αύριο και το Σάββατο, οπότε θα κλείσουν με την ομιλία του γενικού γραμματέα της Κ.Ε. του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα και τον χαιρετισμό του γραμματέα του Κ.Σ. της ΚΝΕ Θοδωρή Κωτσαντή.

Το Παλαιστινιακό και η Γάζα, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή, τα εργασιακά, οι εξελίξεις στο πεδίο των social media και της Τεχνητής Νοημοσύνης, και γενικότερα τα όσα έχουν συμβεί στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, κυριαρχούν στη φετινή ατζέντα του φεστιβάλ, που φιλοδοξεί να παραμείνει το μεγαλύτερο πολιτικό – πολιτιστικό γεγονός. Κάτι που αποτυπώνεται στο μέγεθος της διοργάνωσης με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών να αγγίζει τους 400 και να μοιράζεται σε τέσσερις σκηνές με πλούσιο πρόγραμμα πολιτικών και πολιτιστικών συζητήσεων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Κουγιουμτζής και Μίκης

Σε ό,τι αφορά το συναυλιακό σκέλος, ξεχωρίζει φέτος το αφιέρωμα στο πλούσιο έργο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, με συναυλία υπό τον τίτλο «Πού ’ναι τα χρόνια…» απόψε στις 21.00, στην κεντρική σκηνή. Για τον συνθέτη και το έργο του θα μιλήσει ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια – σταθμοί του συνθέτη, τραγούδια αγαπημένα που έχουν περάσει στη συλλογική μας μνήμη, τα οποία θα ερμηνεύσουν ο Γιώργος Νταλάρας, ο κατεξοχήν ερμηνευτής των έργων του,και ο Δημήτρης Μπάσης. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται, επίσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Ασπασία Στρατηγού, φιλοδοξώντας να μεταφέρουν το κοινό στο μουσικό σύμπαν του συνθέτη.

Επίσης, αύριο Παρασκευή το συναυλιακό πρόγραμμα περιλαμβάνειαφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, με το φεστιβάλ να παίρνει τη σκυτάλη από τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν οι ερμηνευτές Ρίτα Αντωνοπούλου, Βασίλης Λέκκας, Μανώλης Μητσιάς, Γιώτα Νέγκα (επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης).

Αντιπολεμικό τραγούδι και Γάζα

Κι ακόμα, το Σάββατο είναι αφιερωμένο στο αντιπολεμικό τραγούδι με τη συναυλία που φέρει ως τίτλο τον στίχο του Μπρεχτ: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… Ξέρει να σκέφτεται!». Στη συναυλία τη μουσική επιμέλεια έχει ο Θύμιος Παπαδόπουλος και συμμετέχουν οι ερμηνευτές: Κώστας Θωμαΐδης, «Κοινοί Θνητοί», Δημήτρης Μπάκουλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ηρώ Σαΐα, Αγγελική Τουμπανάκη, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη.

Η συναυλία αυτή, εντάσσεται στο σκέλος των εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένες στο Παλαιστινιακό και τη Γάζα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το φεστιβαλ «στέλνει δυνατό μήνυμα για να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, να σταματήσει η γενοκτονία, για Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελειό». Εκτός από τη συναυλία, υπάρχει μεγάλη εικαστική έκθεση για την Παλαιστίνη με συμμετοχή 123 εικαστικών, συζήτηση με θέμα «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά: Με την Παλαιστίνη ώς τη λευτεριά» (Γιάννης Γκιόκας, Μποφίλιου, παρεμβάσεις από τις κομμουνιστικές νεολαίες Παλαιστίνης και Ισραήλ), ενώ διοργανώνεται και συλλογή σχολικών ειδών για τα παιδιά της Παλαιστίνης.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συζητήσεις, μια γεύση για τα θέματα που προσεγγίζει το 51ο Φεστιβάλ δίνει ο Θοδωρής Κωτσαντής στο πλαίσιο συνέντευξής του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Οι συζητήσεις του φεστιβάλ», σημειώνει, «απαντούν ακριβώς σε αυτή την ανάγκη της νέας γενιάς να ψάξει απαντήσεις στα μεγάλα “γιατί” της εποχής μας. Γιατί την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης να γυρνάμε στον εργασιακό Μεσαίωνα της 13ωρης δουλειάς; Γιατί τα κόμματα που μας καλούσαν να κάνουμε θυσίες για “να γίνουμε Ευρώπη” τώρα μας καλούν να αποδεχτούμε την αντιλαϊκή επίθεση για “να μη γίνουμε σαν τη Γαλλία” και τις άλλες χώρες της Ε.Ε.; Τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και την κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών πολέμων; Τι μας διδάσκει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα και ποια είναι η απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας; Αυτά θέτουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού, επιμένοντας ότι λύση υπάρχει και θα τη δώσει ο λαός, ανατρέποντας το ιστορικά ξεπερασμένο καπιταλιστικό σύστημα και οικοδομώντας τη νέα, σοσιαλιστική κοινωνία».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεντρική συζήτηση του φεστιβάλ, με θέμα «Το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα επιβεβαιώνει: Σοσιαλισμός, η απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα!», με ομιλητές τον Κύριλλο Παπασταύρου, μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, και τον Βαγγέλη Μαγνήσαλη, μέλος του Γραφείου του Κ.Σ. της ΚΝΕ (Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη, 20.00, Λαϊκή Σκηνή).

