24.09.2025 19:14

Κίνημα Δημοκρατίας για Διαμαντοπούλου: Θέλει η συγκυβέρνηση να κρυφτεί και η Άννα δεν την αφήνει

24.09.2025 19:14
diamantopoulou – kasselakis – new

Εξηγήσεις ζητά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το Κίνημα Δημοκρατίας για την δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου για την Μαρία Καρυστιανού, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη χαρακτήρισε ντροπιαστική και προσβλητική τη δήλωση και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διαγράψει την Άννα Διαμαντοπούλου αν δεν συμφωνεί με όσα δήλωσε η πρώην υποψήφια για την προεδρία του κινήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας

«Η δήλωση της κ. Άννας Διαμαντοπούλου «να μην γίνουμε Καρυστιανού» είναι προσβλητική και ντροπιαστική. Όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν χωρούν τέτοιοι υπαινιγμοί και τέτοια περιφρόνηση.

Κι εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα: Ο κ. Ανδρουλάκης συμφωνεί με αυτή τη δήλωση; Αν ναι, τότε εξηγείται γιατί κρατά αποστάσεις από τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών και τον Πάνο Ρούτσι που δίνει αγώνα ζωής για δικαίωση. Γιατί πολύ απλά, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τον δρόμο της συγκυβέρνησης και θυσιάζει την αλήθεια στον βωμό της καρέκλας.

Εάν δεν συμφωνεί με τη δήλωση της κας. Διαμαντοπούλου, τότε γιατί δεν την έχει διαγράψει ακόμη; Τι φοβάται;

Κι επειδή στην ίδια συνέντευξη η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι “εμείς (δηλ. το ΠΑΣΟΚ) θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία», προφανώς εννοεί με συγκάλυψη, ατιμωρησία και χωρίς δικαιοσύνη;

Εμείς θέλουμε πολιτική αλλαγή με ΚΑΘΑΡΣΗ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Ο κόσμος βλέπει και κρίνει».

