Ακρίτα για Ρούτσι: Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης

Την Ολομέλεια της Βουλής απασχόλησε εκ νέου η απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, με την Έλενα Ακρίτα να καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα.

«Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης», ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προτρέποντας τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αλλά και μέλη της κυβέρνησης να διαβάσουν την Αντιγόνη, για να καταλάβουν -όπως είπε- την ιερότητα του αιτήματος αυτού του πατέρα. Η κ. Ακρίτα σημείωσε μάλιστα, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί το υπέρτατο αγαθό του ηθικού δικαίου.

Οι αναφορές της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησής της προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο να επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

«Συμπάσχουμε αλλά είναι θέμα Δικαιοσύνης και καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να διατάξουν τη Δικαιοσύνη», είπε για να προσθέσει ότι «η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και θα της δοθεί η ευκαιρία να αποφανθεί ξανά».

