ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

22.09.2025 16:35

Ακρίτα για Ρούτσι: Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης

22.09.2025 16:35
lampropoulos_akrita_2209_1920-1080_new

Την Ολομέλεια της Βουλής απασχόλησε εκ νέου η απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, με την Έλενα Ακρίτα να καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα.

«Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ταμπουρώνεται πίσω από την επιχειρηματολογία ότι είναι θέμα Δικαιοσύνης», ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προτρέποντας τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αλλά και μέλη της κυβέρνησης να διαβάσουν την Αντιγόνη, για να καταλάβουν -όπως είπε- την ιερότητα του αιτήματος αυτού του πατέρα. Η κ. Ακρίτα σημείωσε μάλιστα, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί το υπέρτατο αγαθό του ηθικού δικαίου. 

Οι αναφορές της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησής της προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο να επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

«Συμπάσχουμε αλλά είναι θέμα Δικαιοσύνης και καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν μπορούν να διατάξουν τη Δικαιοσύνη», είπε για να προσθέσει ότι «η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και θα της δοθεί η ευκαιρία να αποφανθεί ξανά».

Στέφανος Κασσελάκης: Καμία συνεργασία με κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και συγκάλυψαν εγκλήματα

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

Ακρίβεια: Οργή στην κυβέρνηση για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, ξεκινούν έλεγχοι – Μείωση σε 1.000 κωδικούς ζητάει ο Θεοδωρικάκος  

