22.09.2025 15:35

Στέφανος Κασσελάκης: Καμία συνεργασία με κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και συγκάλυψαν εγκλήματα

22.09.2025 15:35
kasselakis

Με τη φράση, «δεν μπορώ να συνεργαστώ με κόμματα που συγκάλυψαν εγκλήματα, χρεοκόπησαν τη χώρα ή ξεπλένουν ποινικές ευθύνες», ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε τα σενάρια περί συνεργασιών του Κινήματος Δημοκρατίας.

Και πρόσθεσε με νόημα, μιλώντας στο Open: «Οι συνεργασίες δεν γίνονται επειδή πίνεις μια μπύρα μαζί μου· αυτό δεν είναι συνεργασία, είναι καφενείο. Μπορούμε να συζητήσουμε μόνο σε καθαρές, προγραμματικές βάσεις. Αν συμφωνούν με τις θέσεις μας, ας το πουν. Αλλιώς, αυτόνομη πορεία».

Μάλιστα αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «έχει αποκλειστεί από προοδευτικό κόμμα. Δεν έχει κοινωνικό έρεισμα και πιστεύω ότι δεν θα μπει στη Βουλή», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω όπως εμφανίζεται σήμερα. Αν θέλει να κάνει νέο κόμμα, μακάρι. Αλλά πρέπει να κριθούμε όλοι καθαρά στις προγραμματικές θέσεις: για τις τράπεζες, για την κατάργηση του άρθρου 86, για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών».

Άσκησε δε συνολικότερα κριτική: «Το σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα δεν αλλάζει με το να βαφτίζεται προοδευτικό. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι οι δύο βασικοί υπεύθυνοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, δεν είναι πλέον δημοκρατικό κόμμα· απέκλεισε συνέδρους, εξαπάτησε μέλη του και δεν έχει κοινωνικό έρεισμα. Η κοινωνία έχει απηυδήσει με το σάπιο πολιτικό σύστημα και ζητάει καθαρές λύσεις» είπε.

Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε ηθικό υπόβαθρο για να στερείται από έναν πατέρα το δικαίωμα να ζητά εκταφή και ιατροδικαστική εξέταση. Η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Ζητώ από τη Δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο. Θέλω να μου απαντήσει η Δικαιοσύνη του Predator και της συγκάλυψης των υποκλοπών: πώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού το να μην επιτρέπεται στον Πάνο Ρούτσι να διεκδικήσει δικαίωση για το παιδί του; Οι κρίνοντες κρίνονται από τους πολίτες. Δεν είναι υπεράνω ούτε του νόμου ούτε του ανθρωπισμού. Επιτέλους Δημοκρατία».

Ο κ. Κασσελάκης είπε για τις δημοσκοπήσεις και τη δυναμική του Κινήματος ότι «έχουμε δει χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις μας, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάσαμε το νέο μας όραμα για εθνική αναγέννηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά και που θα φτάσουν αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι το 30% αποφασίζει την τελευταία εβδομάδα. Με τη σημερινή απογοήτευση, η μεταβλητότητα θα είναι τεράστια. Δεν ποντάρω σε παιχνίδι. Είναι η ζωή του ελληνικού λαού».

Ειδική αναφορά έκανε στην εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με την Τουρκία:

«Το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας είναι το Δίκαιο της Θάλασσας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή μας σε αυτήν μαζί με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνέχεια μας έδωσε και μας δίνει πλεονεκτήματα. Δεν τα έχουμε αξιοποιήσει και η Τουρκία έχει ενισχύσει τη θέση της. Διάλογος πρέπει να υπάρχει, αλλά με αποτρεπτική ισχύ και καθαρούς στόχους. Δεν μπορείς να υποκλίνεσαι στον Ερντογάν και ταυτόχρονα να βλέπεις συμμάχους σου να πουλάνε οπλικά συστήματα στην Τουρκία».

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

Ακρίβεια: Οργή στην κυβέρνηση για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, ξεκινούν έλεγχοι – Μείωση σε 1.000 κωδικούς ζητάει ο Θεοδωρικάκος  

Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη

