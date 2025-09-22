search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.09.2025 09:25

Ανησυχία στην κυβέρνηση για την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι

Από το «δόξα τω Θεώ» στο «βόηθα Παναγιά» φαίνεται ότι βρίσκεται η κυβέρνηση όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών: κάθε φορά που νομίζει ότι αφήνει πίσω της το βάρος του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμβαίνει κάτι και το θέμα επανέρχεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος άρχισε εδώ και οκτώ ημέρες απεργία πείνας και δίψας, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση της δικαιοσύνης να του επιτρέψει να κάνει εκταφή της σορού του παιδιού του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Μάλιστα, μετά τη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση συμπαράστασης που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα θορυβημένη, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο να φουντώσει ξανά το κίνημα των πολιτών που είχε πλημμυρίσει τη χώρα στις αρχές του έτους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση επικρατεί σοβαρός προβληματισμός για την άρνηση της δικαιοσύνης να ικανοποιήσει το αίτημα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος για την άρνηση αυτή.

«Θα βρεθούμε πάλι κατηγορούμενοι για συγκάλυψη», μονολογούσε προβληματισμένο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, προσθέτοντας ότι αν αληθεύει ότι ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Σταμάτης, επιχείρησε να πείσει τον Πάνο Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας, τότε «είμαστε εκτεθειμένοι από όλες τις πλευρές».

