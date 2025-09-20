Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Το αποκάλυψε ο ίδιος στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως του λείπει η τηλεόραση.

Μάλιστα, ο ηθοποιός και βουλευτής εξήγησε πως από τη στιγμή, που ανέλαβε κοινοβουλευτικά καθήκοντα στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν του έχει γίνει καμία πρόταση για συμμετοχή σε τηλεοπτική παραγωγή. «Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο», δήλωσε, εκφράζοντας ωστόσο την «απόλυτη εμπιστοσύνη» του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε, ακόμη, πως δεν προτίθεται να είναι ξανά υποψήφιος ούτε για την προεδρία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

«Η Βουλή είναι τραγέλαφος» απάντησε όταν κλήθηκε να παρομοιάσει τη Βουλή με είδος υποκριτικής.

