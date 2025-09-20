search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 18:07

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

20.09.2025 18:07
bibilas

Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Το αποκάλυψε ο ίδιος στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως του λείπει η τηλεόραση.

Μάλιστα, ο ηθοποιός και βουλευτής εξήγησε πως από τη στιγμή, που ανέλαβε κοινοβουλευτικά καθήκοντα στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν του έχει γίνει καμία πρόταση για συμμετοχή σε τηλεοπτική παραγωγή. «Δεν έχω πλέον χρόνο και το γνωρίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι σε ένα χώρο που δεν με κάνει ευτυχισμένο», δήλωσε, εκφράζοντας ωστόσο την «απόλυτη εμπιστοσύνη» του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ξεκαθάρισε, ακόμη, πως δεν προτίθεται να είναι ξανά υποψήφιος ούτε για την προεδρία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

«Η Βουλή είναι τραγέλαφος» απάντησε όταν κλήθηκε να παρομοιάσει τη Βουλή με είδος υποκριτικής.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει στη στήριξη Νετανιάχου ο Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στη Γάζα, δεν φταίει μόνο το Ισραήλ

«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)

Πάει καλά και μέσα και έξω ο Βαρουφάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump mitsotakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

pierrakakis_0306_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Πρόκληση δεν είναι οι δασμοί των ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία»

bibilas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεγάλο «πλήγμα» για την επόμενη Βουλή: Ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 18:21
trump mitsotakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην εκδήλωση του Τραμπ την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

egymosini
ΥΓΕΙΑ

Εγκυμοσύνη: Mεγαλύτερος κατά 50% o κίνδυνος για πρόωρο τοκετό στις γυναίκες με άσθμα

ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη οβίδας σε μάντρα στην Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης – Σε κρίσιμη κατάσταση ο πολυτραυματίας

1 / 3