ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:57
20.09.2025 12:20

Πάει καλά και μέσα και έξω ο Βαρουφάκης

20.09.2025 12:20
Όσοι στοιχημάτιζαν το 2023 ότι η πολιτική καριέρα του Γιάνη Βαρουφάκη πλησιάζει στο τέλος της, κρίνοντας από την διπλή αποτυχία του να μπει στη Βουλή, φαίνεται ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ο ιδρυτής του ΜέΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε μια διαρκή ανοδική πορεία, που επιβεβαιώνεται τόσο «μέσα» όσο και «έξω». Στο εσωτερικό, οι μετρήσεις δείχνουν ότι το ΜέΡΑ25 έχει αυτή τη φορά πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσει το στοίχημα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, καθώς περνά με άνεση τον πήχη του 3%, πλησιάζοντας κατά μέσο όρο το 4. Στο περιβάλλον του πρώην υπουργού τονίζουν επίσης με ικανοποίηση ότι το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται να επηρεάζεται ελάχιστα ή και καθόλου από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα.

Ωστόσο, το ακόμα πιο ισχυρό χαρτί του Γ. Βαρουφάκη παραμένει η δημοφιλία του στο εξωτερικό. Ο πρώην υπουργός ήταν ο μοναδικός καλεσμένος από την Ελλάδα στο συνέδριο των BRICKS, όπου έδωσε ομιλία αναφορικά με τη θεωρία του για το νεφοκεφάλαιο και το τέλος του καπιταλισμού -που αναπτύσσει στο τελευταίο του βιβλίο. Πέραν από το γεγονός ότι μίλησε σε μια γεμάτη αίθουσα, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 έμεινε εντυπωσιασμένος από την παρουσία δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. Ο Έλληνας πολιτικός, κυριολεκτικά πολιορκήθηκε από 150 εκπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να του θέτουν ερωτήσεις αναφορικά με τις εκτιμήσεις του για τις διεθνείς εξελίξεις στον οικονομικό τομέα. Η εικόνα παρέπεμπε σε εποχές 2015, όταν ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν ο πρωταγωνιστής των Eurogroup και επιβεβαίωσε το κύρος που εξακολουθεί να κουβαλά στο εξωτερικό ως οικονομολόγος.

Μένει να δούμε αν η σταθερά ανοδική πορεία που έχει τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, θα επιβεβαιωθεί και αυτή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 12:57
