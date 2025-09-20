search
20.09.2025 09:23

Ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – Η Αθήνα ακόμα ψάχνει το δρόμο (και τα τηλέφωνα) για τον Λευκό Οίκο

20.09.2025 09:23
mitsotakis-erntogan-1-4

Είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός και κατήφεια στην Αθήνα μετά την είδηση ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο – τρεις μέρες μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη.

Ο Ερντογάν έχει εξ αρχής ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Τραμπ. Είτε επειδή διατηρούν πάντα καλές σχέσεις, είτε διότι ο Τραμπ αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί και να μετράει ότι οι δύο πλευρές κάνουν «μπίζνες».

Το θέμα είναι ότι την ώρα που ο Ερντογάν έχει αυτή τη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ελληνική κυβέρνηση δεν διαθέτει καμία επαφή με τον Λευκό Οίκο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει την παραμικρή επικοινωνία με το Τραμπ, από την ώρα που ο τελευταίος ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.

Και μάλλον αυτό δεν φαντάζει καλό για τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα και ενδεχομένως για το πώς θα ληφθούν (αν ληφθούν) κρίσιμες αποφάσεις για την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι Ερντογάν και Τραμπ έχουν συναντηθεί ήδη μία φορά αυτοπροσώπως φέτος — στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Χάγη στις 24-25 Ιουνίου 2025. Επίσης, ο Ερντογάν συμμετείχε σε μια τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ (και άλλους ηγέτες) για ζητήματα Συρίας στις 14 Μαΐου.

Οι δυο τους είχαν μέσα στο 2025 τουλάχιστον τέσσερις τηλεφωνικές επικοινωνίες:

  • Στις 16 Μαρτίου μίλησαν για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την κατάσταση στη Συρία.
  • Στις 5 Μαΐου ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν, χαρακτήρισε την κλήση “πολύ καλή και παραγωγική”. Συζητήθηκαν οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στη Συρία, καθώς και η κατάσταση στη Γάζα.
  • Στις 14 Ιουνίου μίλησαν για το Ισραήλ.
  • Στις 15 Ιουνίου ο Ερντογάν ζήτησε από τον Τραμπ «άμεση δράση» ώστε να μην επεκταθεί ο πόλεμος μεταξύ Ιράν-Ισραήλ.

