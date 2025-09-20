search
Επιμένει στη στήριξη Νετανιάχου ο Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στη Γάζα, δεν φταίει μόνο το Ισραήλ

20.09.2025 14:47
adonis georgiadis 55- new

«Πολύ στεναχωρημένος για τα παιδιά που σκοτώνονται» στη Γάζα δήλωσε, το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Προφανώς κανένας δεν θέλει να σκοτώνεται κανένα παιδί, βασικά κανείς δεν θέλει να σκοτώνεται κανένας αθώος άνθρωπος, πουθενά» είπε, επιμένοντας ωστόσο ότι την ευθύνη για τον πόλεμο συνεχίζει να την έχει η Χαμάς.

«Το ερώτημα είναι, αυτός ο πόλεμος στη Γάζα θα είχε ξεκινήσει αν η Χαμάς δεν είχε κάνει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ; Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί τη Γάζα την κατείχε το Ισραήλ και αποχώρησε το 2005 και την άφησε να αυτοκυβερνάται. Άρα αυτοί τους οποίους άφησαν να κυβερνώνται το 2005 και για τους οποίους η διεθνής κοινότητα αυτά τα 20 χρόνια έχει δώσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αντί να κάνουν εκεί πέρα πανεπιστήμια, σχολεία και να δώσουν αυτό το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για μια καλή ζωή σε αυτά τα παιδιά που τώρα πεθαίνουν, πήραν τα λεφτά και τα έκαναν τούνελ, πυραύλους, ρουκέτες και ωραίες βίλες στο Ντουμπάι, όπου ζει η ηγεσία τους», επιχειρηματολόγησε.

«Εάν είχαν δώσει όλους αυτούς τους μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος μετά την τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου, αν είχαν πάει μόνοι τους οι της Χαμάς και είχαν δώσει πίσω τους ομήρους που κρατάνε από το Ισραήλ, θα μπορούσε το Ισραήλ με το ίδιο ηθικό έρεισμα να συνεχίζει αυτό τον πόλεμο; Όχι, είναι η απάντηση. Άρα οι της Χαμάς κρατάνε τους ομήρους, τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες, τους κρύβουν μέσω του πληθυσμού τους για να προκαλέσουν θύματα στον πληθυσμό τους και την παγκόσμια συγκίνηση, που είναι και ο τελικός τους στόχος. Και οι ίδιοι συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

«Δεν είναι μονομερώς το Ισραήλ ο φταίχτης εκεί, όπως παρουσιάζεται από πολλά πράγματι δυτικά μέσα ή καμιά φορά και από διεθνείς οργανισμούς. Άρα, αν δεν βλέπεις ότι αυτός που πήρε ανθρώπους αθώους μέσα από τα σπίτια τους και τους κρατάει 2,5 χρόνια αιχμάλωτους και δεν τους δίνει πίσω, ότι και αυτός πρέπει να έχει κάποια ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, αν αυτό δεν το βλέπεις, με συγχωρείς, σε τυφλώνει», διευκρίνισε, στηρίζοντας Νετανιάχου.

