«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)

«Θερμή» υποδοχή επιφύλαξαν στον Γιάννη Ανδριανό περίπου 100 αγρότες στις Σέρρες κατά τη διάρκεια της 10ης SEREXPO.

Οι αγρότες που είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, περίμεναν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην είσοδο του επιχειρηματικού κέντρου «Χρήστος Μέγκλας».

Μόλις εμφανίστηκε, οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις σε έντονο ύφος για τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου. Η διαβεβαίωση του υφυπουργού ότι το ζήτημα θα λυθεί την επόμενη εβδομάδα δεν έπεισε τους συγκεντρωμένους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι άρχισαν να πετούν καφέδες και νερά στον υφυπουργό, ο οποίος φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών.

Το Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «AgroSerres», που ήταν προγραμματισμένο για το πρωί του Σαββάτου ματαιώθηκε.

