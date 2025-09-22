search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:37
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 13:18

Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη

22.09.2025 13:18
PAULOS_MARINAKHS
Eurokinissi

Τις πληροφορίες του topontiki.gr, ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται σοβαρά από την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει εδώ και οκτώ ημέρες ο Πάνο Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια του briefing.

Σε πλήρη αντίθεση με διάφορα φιλοκυβερνητικά τρολ στο διαδίκτυο – αλλά και δημοσιογράφους – ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά, φάνηκε να απορρίπτει κάθε κριτική που γίνεται στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα που ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται. Σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα. Εάν δεν έχεις περάσει αυτήν την τραγωδία δεν μπορείς να διανοηθείς τις περνάει».

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «επί του αιτήματος όταν υποβληθεί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε καμία δουλειά να παρέμβουμε» και πρόσθεσε σε πιο υψηλούς τόνους ότι «ρωτώ, τι μας ζητάνε τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Να βγουν να το πουν καθαρά. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη;», ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάποιοι προσπαθούν να καθυστερήσουν κι άλλο την υπόθεση των Τεμπών από το να φθάσει στο δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης

Xρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί «εγκαθίστανται» μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – «Τέλος στην ανοχή»

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει άμεση ενημέρωση για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Γαλάζιο αδιέξοδο: 7 στις 8 δημοσκοπήσεις βρίσκουν τη ΝΔ κάτω από το όριο του μπόνους 25% – Επισφαλής η «εκτίμηση ψήφου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chrysohoidis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και συνιστούν απειλή»

business
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

OPEKEPE2 NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠ[ΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των 105 κατηγορούμενων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:36
chrysohoidis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και συνιστούν απειλή»

1 / 3