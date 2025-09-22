Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη

Τις πληροφορίες του topontiki.gr, ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται σοβαρά από την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει εδώ και οκτώ ημέρες ο Πάνο Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι που σκοτώθηκε στο αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια του briefing.

Σε πλήρη αντίθεση με διάφορα φιλοκυβερνητικά τρολ στο διαδίκτυο – αλλά και δημοσιογράφους – ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά, φάνηκε να απορρίπτει κάθε κριτική που γίνεται στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα που ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται. Σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα. Εάν δεν έχεις περάσει αυτήν την τραγωδία δεν μπορείς να διανοηθείς τις περνάει».

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «επί του αιτήματος όταν υποβληθεί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε καμία δουλειά να παρέμβουμε» και πρόσθεσε σε πιο υψηλούς τόνους ότι «ρωτώ, τι μας ζητάνε τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Να βγουν να το πουν καθαρά. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη;», ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάποιοι προσπαθούν να καθυστερήσουν κι άλλο την υπόθεση των Τεμπών από το να φθάσει στο δικαστήριο.

