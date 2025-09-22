search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:43
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

22.09.2025 11:51

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάει άμεση ενημέρωση για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

22.09.2025 11:51
SYRIZA_LOGO_FILE

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με το θέμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με επιστολή των βουλευτών του που μετέχουν στην Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, καθώς και από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων σχετικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα, χαρακτηρίζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό «ανεπαρκή».

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ευλογιάς καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε ένα χρόνο. Οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. Ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες αφανίζονται από τον χάρτη. Οι παραγωγοί βρίσκονται χωρίς εισόδημα και εργασία, αντιμετωπίζοντας οικονομική κατάρρευση και ψυχολογική εξουθένωση. Οι τοπικές κοινωνίες απογυμνώνονται από κάθε παραγωγικό ιστό και η συνέχιση αυτής της κατάστασης απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα του κλάδου και την κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο», αναφέρουν οι βουλευτές που υπογράφουν το αίτημα και συμπληρώνουν: «Ο υφιστάμενος κυβερνητικός σχεδιασμός για την “εκρίζωση της ευλογιάς” έχει αποδειχθεί ανεπαρκής, πρόχειρος και τελικά αναποτελεσματικός. Η εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική οικονομία της χώρας».

Το αίτημα υπογράφουν οι κ.κ. Βασίλης Κόκκαλης, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Νίκος Παππάς.

